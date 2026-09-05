„Můj otec je hasič, já dělám požární sport. Pro mě to byla jasná volba,“ naznačila budoucí hasička Lenka.
Jak řekl Rostislav Fiala, který přišel podpořit dceru Adélu, byla to jednoduchá volba. „Adélka vždy měla k tomu oboru vztah, a protože od mládí dělala adrenalinové sporty, které k tomu tak trochu patří, zvolila tuto školu,“ řekl.
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Podle vedoucí odloučeného pracoviště Hany Valinové budou studenti v prvním roce studovat klasické předměty jako na průmyslovce. Od druhého ročníku budou nastupovat na praxe a výcvik přímo k hasičům. Ti budou vyučovat i některé odborné předměty.
„Očekávali jsme, že se nám nějaká děvčata přihlásí. Ke studiu se hlásilo osmadvacet dětí, některé ale neprošly přijímacím řízením, jehož součástí byly fyzické testy. Studenti jsou převážně z okolí, dva budou na internátu,“ upřesnila Valinová.
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Vznik čtyřletého studijního oboru s maturitou vítají i hasiči. „Pro nás je to šance, jak připravit budoucí členy sboru na skutečnou praxi,“ vysvětlil krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary Oldřich Volf.
„Budeme mít možnost spolupodílet se na jejich výchově a přípravě přímo v regionu. A budeme se snažit, aby si tu profesi vybrali a vstoupili do našich řad. Obecně k nám nastupuje v podstatě kdokoli s maturitou. Technický obor je samozřejmě benefit, a pokud je někdo strojník požární ochrany, přijde s řidičákem a rovnou může obsluhovat složitou požární techniku, tak je to pro nás obrovská výhoda,“ dodal Volf.