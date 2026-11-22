Šetření se uskutečnilo v březnu a dubnu letošního roku, hodnotilo více než 1700 dotazníků. Mladí lidé hledají pro budoucí zakotvení a život zejména dobře placenou práci, bydlení a služby. V Karlovarském kraji navíc není vysoká škola, pracoviště tam má Západočeská univerzita z Plzně a Vysoká škola zdravotnická.
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Podle vedoucího týmu Regenerace krajiny v projektu Chytrá krajina 2030+ Tomáše Peltana však odchod na vysokou školu ještě neznamená, že kraj o mladého člověka přišel. Region jim však musí nabídnout perspektivu, aby našli práci v oboru, dostupné bydlení a služby pro budoucí rodinu. Kraj tím může jejich rozhodnutí ovlivnit.
Průzkum odhalil, že v regionu chce zůstat 15 procent studentů, 17 procent o své budoucnosti ještě nepřemýšlelo. Odchod plánuje 95 procent gymnazistů, 71 procent studentů odborných maturitních oborů a 41 procent studentů výučních oborů. Pro část z nich jde o přirozený krok za dalším vzděláním.
Adekvátní práci ve svém oboru v kraji očekává 52 procent studentů, zbývajících 48 procent ji spíše či vůbec neočekává. Největší pochybnosti mají zájemci o informační a komunikační technologie, 74 procent z nich nevěří v odpovídající uplatnění.
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Naopak ve zdravotní a sociální péči očekávají práci dvě třetiny respondentů. „Pro kraj je to konkrétní příležitost. Je třeba propojit zájem studentů s potřebami nemocnic a dalších poskytovatelů péče. Smysl mohou mít praxe během studia, kontakt s budoucím zaměstnavatelem nebo podpora bydlení při nástupu do práce. Absolvent by měl předem vědět, kam se může vrátit a za jakých podmínek,“ navrhuje Peltan.
Představy studentů o budoucnosti regionu se přitom nemusejí shodovat s osobními profesními plány. Studenti vidí perspektivu kraje ve vzdělávání, lázeňství a cestovním ruchu. V lázeňství nebo turistickém ruchu však chce osobně pracovat jen 14 procent dotázaných.
Hezkou přírodu mezi přednostmi kraje vybralo 60 procent respondentů a rodinné zázemí 43 procent. Mezi slabinami dominují nízké mzdy se 49 procenty a chybějící vysoká škola se 47 procenty. Sociální problémy zmínilo 39 procent studentů. Označení region s perspektivou zvolilo jen pět procent dotázaných.
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Podobný obraz přineslo pět skupinových diskusí se studenty a dospělými z Chebu, Karlových Varů a Sokolova v kvalitativní části průzkumu. Silný vztah k domovu v nich provázely obavy z omezených pracovních možností, obtížně dostupného bydlení a dostupnosti služeb.
Dotazník zmínil i útlum těžby uhlí. Jeho dopady nedokáže posoudit 48 procent studentů. U konkrétního využití míst po těžbě má 38 procent zájem o ponechání přírodě, 36 procent o obnovitelné zdroje energie a 34 procent o volnočasové využití. Respondenti mohli vybrat až tři možnosti.
Chytrá krajina 2030+ je výzkumný projekt České zemědělské univerzity v Praze a Karlovarského kraje zaměřený na proměnu Karlovarského kraje po těžbě uhlí a přizpůsobení krajiny a sídel klimatickým změnám. Propojuje terénní výzkum, digitální modelování a ověřování navržených opatření v praxi. Výsledky mají pomáhat obcím a dalším aktérům při rozhodování o rozvoji území.