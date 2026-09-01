Ve Varech začali vyučovat dva staronové obory, pomůže i Moser a porcelánka Thun

Autor: ČTK, koz
  11:52
Sledovat Metro na Googlu
Sklářský mistr Zdeněk Drobný

Sklářský mistr Zdeněk Drobný | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Sedm umělců ze tří zemí společně tvořili na workcampu přímo v provozu...
Mistr sklář Milan Man při výrobě festivalové ceny (17. června 2026)
Mistr sklář Zdeněk Drobný obdržel v červnu 2024 prestižní francouzský Řád umění...
Mistr brusič karlovarské sklárny Moser František Moudrý bude učit svému umění...
14 fotografií
Desítka studentů začíná dnes navštěvovat první ročník učebních oborů Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla a Výrobce a dekoratér keramiky na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech (SUPŠ). Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium pěti budoucích sklářů a pěti keramiků finančně podpoří.

S praxí a odbornou výukou pomohou novorolská porcelánka Thun 1794 a karlovarská sklárna Moser, kde mohou studenti po vyučení nalézt uplatnění. Oba podniky se v posledních letech potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců do výroby.

Podle generálního ředitele Moseru Martina Dvořáka byl o nově otevřený sklářský obor zájem. „Měli jsme opravdu extrémně krátkou dobu na to, abychom mohli odpromovat tu možnost se přihlásit. Dělali jsme dny otevřených dveří, dělali jsme komunikaci na školách, zvali jsme kariérní poradce. Podařilo se nám na obor sklář nalákat 23 zájemců,“ řekl Dvořák.

Sklář a keramik. Karlovarská střední škola obnoví dva tradiční učební obory

Uchazeči prošli přijímacím řízením formou krátkého pohovoru z češtiny a chemie, a ke studiu bylo vybráno pět z nich. „Všichni jsou z Karlovarského kraje, čtyři chlapci a jedno děvče. Oni sami se v průběhu učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k profesi brusiče a respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat sklo, nebo spíš půjdou do profese samotného skláře, chcete-li foukače,“ dodal Dvořák.

Sklárna Moser podle něj zajistí žákům potřebné technologické zázemí pro odborný výcvik. Od roku 2029 bude každoročně nabízet uzavření pracovního poměru nejméně deseti absolventům. Sklárna v nejbližších letech očekává odchod zhruba čtyř desítek zaměstnanců v důchodovém věku.

Sklářský mistr Zdeněk Drobný
Sedm umělců ze tří zemí společně tvořili na workcampu přímo v provozu novorolské porcelánky Thun 1794. Na snímku Anna Schumacher.
Mistr sklář Milan Man při výrobě festivalové ceny (17. června 2026)
Mistr sklář Zdeněk Drobný obdržel v červnu 2024 prestižní francouzský Řád umění a literatury, a to za svou vázu Hruška.
14 fotografií

Vedle sklárny se na projektu nových učebních oborů podílí i porcelánka Thun 1794. Jak uvedl její generální ředitel Vlastimil Argman, zájem má především o ženy. „Zásadní je vychovat novou generaci lidí, kteří budou pokračovat v tradiční produkci regionu,“ konstatoval Argman.

SUPŠ, jejíž provoz je od loňského října omezen rekonstrukcí části budov, které nebyly pro havarijní stav od roku 2017 využívány, otevřela oba učňovské obory opětovně po čtyřech letech. Tehdy byly zrušeny z kapacitních důvodů.

Podle mluvčí krajského úřadu Jitky Čmokové chod každého z obou oborů finančně podpoří Karlovarský kraj zhruba půlmilionem na jeden školní rok. Otevření oborů dojednaly kraj, sklárna a porcelánka se školou letos v lednu. Uzávěrka podání přihlášek pro zájemce byla 20. února.

6. července 2024

Nyní na škole s kapacitou 370 žáků studuje v sedmi maturitních oborech zhruba 360 studentů. Škola nabízí i maturitní obory pro designéry v keramice a ve skle, které vyučuje nepřetržitě od roku 1956. Nová budova má mít podle projektu kapacitu 650 studentů. Její dokončení je v plánu v roce 2028.

Kraj aktuálně také vybírá nové vedení školy, jelikož bývalé ředitelce skončilo funkční období. „V rámci prvního kola konkurzního řízení zatím nebyl žádný uchazeč vybrán. Dočasně byla zastupující ředitelkou jmenována Terezie Petrovičová ze sokolovské živnostenské školy,“ řekla mluvčí krajského úřadu.

Tradiční výroba v regionu nezanikne, střední škola znovu otevře obor sklář

Zhruba od poloviny srpna navíc Karlovarský kraj řeší odstoupení od smlouvy a ukončení spolupráce se zhotovitelem opravy a dostavby budovy SUPŠ. Tu čeká zakonzervování do doby, než se kraj na pokračování zakázky za zhruba 1,5 miliardy korun domluví s dalším zájemcem přihlášeným do výběrového řízení. Evropská dotační podpora činí 1,17 miliardy korun.

V Karlovarském kraji dnes nastupuje do prvního ročníku studia na středních školách, učilištích a gymnáziích všech zřizovatelů okolo 3630 dětí. Přesná čísla bude kraj podle Čmokové znát až v závěru září. „U žádného z oborů se letos nestalo, že by nebyl pro nezájem žáků otevřen,“ dodala Čmoková.

17. června 2026

Filmové Vary - univerzál

Sledovat další díly na iDNES.tv
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz ve Škrétově ulici má být obnoven v první polovině září. Změna se dotkne linek 11 a 13, přímé...

Do škol ve Zlínském kraji nastoupilo méně dětí. Ubývá prvňáčků i studentů

Prvňáci nastupují do ZŠ Slovenská ve Zlíně. (1. září 2026)

Hodně napilno měl v pondělí ráno Pavel Macek, ředitel Základní školy Slavičín. V 7.45 hodin zahájil školní rok v budově K Hájenkám, poté přejížděl do školního objektu na ulici Osvobození, kde na...

1. září 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

ilustrační snímek

Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět procent více. Operační středisko přijalo téměř...

1. září 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Hlučínskou školu pro handicapované žáky čeká rok v provizoriu

ilustrační snímek

Handicapovaní žáci ze Základní školy Generála Svobody v Hlučíně zahájili nový školní rok v provizorních prostorách. Škola pro děti s mentálním postižením,...

1. září 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

Kvůli nové trati s tunelem upravili v Brně smyčku tramvají, jezdí opačným směrem

Tramvajová smyčka Ečerova v brněnské Bystrci je po modernizaci, která umožní...

Tramvaje začaly v úterý v Brně po více než dvouměsíční výluce jezdit znovu do bystrcké smyčky Ečerova. Dělníci ji přes léto připravili na to, že z ní bude možné za rok pokračovat po nové trati na...

1. září 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Telly zafixuje cenu na celý život: sleva 20 % na balíčky

1. září 2026  13:42

Řidič otáčel kamion a uvázl v příkopu, souprava zablokovala silnici

Nešikovný řidič při otáčení zablokoval kamionem silnici a uvázl v příkopu....

Nešikovný šofér kamionu v pondělí večer zaměstnal policisty i pracovníky vyprošťovací firmy. Pokoušel se tahač s návěsem otočit na silnici druhé třídy. Nepovedlo se mu to, souprava uvázla napříč...

1. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Velké slučování. V ostravských školkách už ubývá dětí, volných míst jsou stovky

První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...

Přes tři tisíce prvňáků, dohromady dvacet tisíc dětí. Ostravské školy po prázdninách vítají své žáky. Do lavic prvních tříd dokonce usedá o 160 prvňáků více než loni. Snižování porodnosti a pokles...

1. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Vnitro navrhlo soudu, aby zrušil část vyhlášky středočeského Pavlova o odpadech

ilustrační snímek

Ministerstvo vnitra navrhlo Ústavnímu soudu (ÚS), aby zrušil část vyhlášky Pavlova na Kladensku, která stanovila slevu z místního poplatku za odkládání...

1. září 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Tragédie dvou mladých lidí, osmnáctiletý šofér smrtelně zranil dvacetiletou chodkyni

Tragické nehoda se stala v ulici Stará Kysibelská v Karlových Varech.

Policisté hledají svědky tragické nehody, která se v sobotu odpoledne stala v Karlových Varech. V ulici Stará Kysibelská srazil teprve osmnáctiletý řidič na přechodu pro chodce o dva roky starší...

1. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

OBRAZEM: Hlávkův most je opravený. Věděli jste, jaké detaily stavba skrývá?

Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026)

Po prázdninové rekonstrukci se opět plně otevřel provoz na Hlávkově mostě, vrátila se i tramvajová linka. Práce se zaměřily na nezbytné zesílení zákrytových (přechodových) desek v prostoru mezi...

1. září 2026  13:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínská střední škola otevřela zrekonstruovaný domov mládeže, zájem o něj roste

ZlĂ­nskĂˇ stĹ™ednĂ­ Ĺˇkola otevĹ™ela zrekonstruovanĂ˝ domov mlĂˇdeĹľe, zĂˇjem o nÄ›j roste

Přestavěný domov mládeže dnes při začátku školního roku otevřela Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou...

1. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Dny evropského dědictví zpřístupní v Pardubickém kraji desítky památek

ilustrační snímek

Při Dnech evropského dědictví (EHD) bude v září v Pardubickém kraji otevřeno skoro 70 památkových objektů. Téměř třetina z nich není veřejnosti běžně...

1. září 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.