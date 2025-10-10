Sokolov láká nové učitele. Nabízí jim příspěvek 150 tisíc i městské byty

Náborový příspěvek je jednou z možností, jak chce sokolovská radnice přilákat do škol nové učitele. Aprobovaným pedagogům nabízí i možnost pronájmu městského bytu. Nově se náborový příspěvek kromě učitelů jazyků a přírodovědných předmětů vztahuje i na pedagogy pro první stupeň základních škol.
Na pěti základních školách ve městě učitelé zatím nechybí, město ale cílí na omlazení a dovzdělání učitelského sboru.

„Ta situace je u nás v Sokolově obdobná jako v mnohých jiných městech a obcích. Zkrátka i ten pedagogický sbor bohužel stárne a někteří učitelé už přesluhují a rádi by odešli do zaslouženého důchodu,“ uvedl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Nový učitel dostane v Karlovarském kraji příspěvek dvě stě tisíc korun

Rovněž se odkázal na studii, podle níž je na Sokolovsku obecně nízká aprobovanost a kvalifikovanost učitelů. „Na tohle si opravdu stěžovat nemůžeme, protože máme kvalitní učitelský sbor. Naprostá většina učitelů je aprobovaných, nicméně přesto budeme reagovat,“ řekl místostarosta.

Náborový příspěvek je v jednorázové výši 150 tisíc korun. Podmínkou pro jeho získání je i to, že učitel musí být z jiného města, aby jen nepřecházeli mezi jednotlivými školami. Pedagog se také musí zavázat, že na sokolovské základní škole bude učit pět let.

Karlovarský kraj zkusí udržet učitele ve školství různými příspěvky

Nastoupit musí nejméně na poloviční úvazek. Město má v rozpočtu připraven milion korun. Příspěvek se vztahuje především na učitele cizích jazyků a matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu na druhém stupni a nově i na učitele na prvním stupni. Zatím o finanční podporu nikdo nepožádal.

„Plánujeme s vedoucí odboru školství navštívit pedagogické fakulty, kde se učitelé vzdělávají, a představit jim Sokolov i se všemi benefity a možnostmi,“ doplnil Picka. Podle něj je na všech pěti základních školách výuka zajištěna a učitelé nechybí. Volná místa tedy aktuálně vypsána nejsou. Cílem je omlazení učitelského sboru do budoucna.

