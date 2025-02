Univerzita v Hofu láká české absolventy středních škol, výuka je zdarma

Podstatné je, že pro studenty z Česka, stejně jako pro další zájemce z Evropské unie, je školné zdarma. Hradí pouze administrativní poplatek, který činí přibližně 150 euro za semestr.

Na fakultách Podnikání, Interdisciplinární a inovativní vědy, Inženýrství a Informatiky se mohou zaměřit například na Obchodní právo, Mezinárodní management nebo Vývoj mobilních aplikací. Vyučuje se v němčině, některé programy je ale možné studovat zčásti nebo zcela v angličtině.

S nabídkou přijel z Německa v minulých dnech Petr Haak, jednatel Podnikatelského inkubátoru KANOV Karlovy Vary.

„Než bude otevřena nová vysoká škola v Karových Varech, tak mi univerzita v Hofu připadá jako velmi zajímavá alternativa pro studenty, kteří mají jazykové znalosti alespoň na stupni B2. Absolventi v našem kraji, ale nejen oni, budou mít další možnost vzdělávání. Začít mohou již v zimním semestru tohoto roku,“ uvedl Haak.

Iniciativa přitom vzešla z české strany. Zástupci podnikatelského ikubátoru v podstatě tuto možnost univerzitě sami navrhli. „Škola vzdělává 3 800 studentů, z nichž více než 40 procent pochází ze zahraničí, především tedy z Indie a Jižní Ameriky. Přitom v Česku se toho o ní moc neví. Zástupkyně univerzity Melanie Fiedler-Zapf nás ale ujistila, že jsou připraveni navštívit v případě zájmu střední školy v České republice a informovat maturanty ohledně možností studia v Hofu,“ řekl Petr Haak.

Škola uchazečům nejen poradí s výběrem vhodného studijního programu a jazykových kurzů, ale podpoří je i při řešení formálních záležitostí, jako jsou víza, povolení k pobytu, pojištění či bankovní účty. V nabídce je i ubytování pro zahraniční studenty, nicméně tato možnost je zpoplatněná.

Pokud by se ale podařilo zřídit třeba v Chebu nebo Aši ubytovací kapacity, je možné odtud do Hofu denně dojíždět. Škola dokonce nabízí studentům na vybrané spoje v regionu, například z Hofu do Selbu, jízdenky zdarma.

„Náš region je historicky navázaný na německy mluvící země. Řada lidí pracuje za hranicemi, další zaměstnávají německé firmy na českém území. A já si myslím, že by Češi mohli díky absolvování vysoké školy v Německu a prohloubení znalostí německého jazyka postupně obsadit nejen dělnické, ale i manažerské pozice. Myslím, že našemu regionu by to mohlo velmi prospět,“ dodal Petr Haak.

Univerzita aplikovaných věd Hof, založená v roce 1994 jako bavorská státní univerzita, nabízí vedle příjemného studijního prostředí a špičkového vybavení rovněž šest výzkumných institutů zaměřených na aplikované zelené technologie a udržitelnost, a také tři kampusy v Hofu, Münchbergu, Kronachu.

Nechybí ani dvě studijní centra v Selbu a Bambergu. Na univerzitě aktuálně působí 133 profesorů na plný úvazek, všichni s titulem Ph.D. a s významnými zkušenostmi z průmyslu.

Získat podrobnější informace o studiu je možné například v rámci Studentského veletrhu 15. března. Od 10 do 14 hodin se na univerzitě v Hofu koná Den otevřených dveří, kde si maturanti mohou prohlédnout areál školy.

O zřízení vysoké školy přímo v Karlovarském kraji se diskutuje léta. Před několika dny krajští zastupitelé odsouhlasili zákonodárnou iniciativu kraje na zřízení veřejné vysoké školy.

Ministr školství Mikuláš Bek na jejich jednání uvedl, že je ochotný podpořit změnu zákona, která by vedla ke zřízení veřejné vysoké školy v regionu. Ten patří podle Beka ke krajům s nejnižším podílem vysokoškoláků v populaci a stát je připraven podpořit nárůst počtu studentů.