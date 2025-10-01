Připravili nejlepší dobrotu. Chebští uzenářští učni porazili i zkušené kolegy

„Do soutěže Dobrota Karlovarského kraje jsme přihlásili uzenou chebskou slaninu a vepřovou pečeni na rozmarýnu. Slanina komisi nadchla, získali jsme první místo, pečeně skončila třetí. V soutěži Regionální potravina jsme vsadili na chebskou uzenou krkovičku a opět jsme byli nejlepší,“ říká s hrdostí v hlase mistr oboru řezník – uzenář Petr Utíkal.
Radost mají i učni, kteří se na výrobě podíleli. Nikdo z nich nevěřil, že s výrobky, které do soutěže poslali, budou tak úspěšní. „Když jsme ochutnávali, protože musíme ochutnat vše, co děláme, věděli jsme, že se nám to povedlo. Ale že obě soutěže vyhrajeme, to nikoho z nás ani nenapadlo,“ směje se mistr Utíkal.
Úspěch přičítá kvalitě surovin. A také tomu, že v hotovém výrobku není nic, co tam nepatří.
„Všechno je učím dělat hezky postaru. Vzpomněli jsme si, jak jsme to dělali kdysi dávno. Na kilo uzeniny spotřebujeme přibližně půldruhého kila masa. V tom je rozdíl, protože dnes jsou firmy, které z kila masa udělají klidně i dvě kila uzeniny. Jenže chuťové pohárky to poznají. A pak je třeba ještě fortel. Musí se to prostě umět,“ vysvětluje, v čem je ukrytá vynikající chuť výrobků, do jejichž výroby své učně zasvěcuje.
Záleží ale také na receptuře. A i ta je unikátní. Některé popisy výroby totiž pocházejí až z předválečného období. „Našly se v archivu. Jsou psané egerlandštinou, my jsme si je jen trochu upravili,“ popisuje.
Letitý recept využijí i při výrobě klobás, se kterými chystají prorazit v soutěžích příští rok. „Do školy k nám přišel můj osmdesátiletý kamarád, aby ukázal, jak vyrábí klobásy. My jsme si jeho recept opět trochu vyladili a do klobás se co nevidět pustíme,“ těší se společně s učni mistr Utíkal.
Práci teď budou mít o něco jednodušší. Chebská střední škola totiž získala od Karlovarského kraje příspěvek 715 tisíc korun na pořízení elektrické udírny, kutru na rozmělňování masa a pístové narážečky na klobásy, jitrnice a salámy.
„Tři nové přístroje vyšly na milion korun, zhruba 285 tisíc korun hradila škola ze svého rozpočtu. Žákům se s nimi bude lépe pracovat, osahají si je a do skutečného provozu už půjdou připravení,“ dodal ředitel školy Jan Homolka.