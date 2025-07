Bilingvní výuka? Místo podpory od státu bojují školy o holé přežití

Letos v lednu však představil ministr školství Mikuláš Bek nový rámcový vzdělávací program, který striktně určil jako první cizí jazyk angličtinu, školy s rozšířenou, či dokonce bilingvní výukou německého jazyka najednou nevěděly, co dál.

Přestože z původních plánů nakonec ministerstvo couvlo, výuku těmto školám neulehčuje. Třeba podmínkou, že ve čtvrté třídě přidají do osnov angličtinu a žáci v deváté třídě dosáhnou v tomto jazyku úrovně B1, stejně jako všichni ostatní.

„Bude to pro nás hodně náročné,“ uvedla ředitelka 6. základní školy Cheb Štěpánka Černá, která vede široko daleko jedinou školu, kde děti mohou navštěvovat bilingvní třídu. Němčina se tu od první třídy neučí jako cizí jazyk, ale vyučují se v ní také běžné předměty. První žáci, kteří na tamní škole výuku vstřebávají dvojjazyčně, po prázdninách vstupují do páté třídy.

V souvislosti s bilingvní výukou škola rozjela řadu aktivit. Věnovala projektu ohromné penzum nadšení, času i peněz. „Získali jsme podporu z přeshraničních fondů, od města Cheb i od dalších organizací a nadací. Spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni. Jezdí k nám do hodin sbírat zkušenosti budoucí učitelé, tamní profesoři nás metodicky vedou a pomáhají, abychom němčinu učili co nejlépe,“ předestřela Černá.

Škole se podařilo sehnat dva rodilé mluvčí, má také tři partnerské školy v Německu. „A navíc bavorská vláda aktuálně velmi podporuje výuku českého jazyka na německých školách v příhraničních regionech,“ doplnila Černá.

Někteří učitelé se podle ní také pustili do dalšího vzdělávání ohledně výuky v německém jazyce s cílem rozšířit si kvalifikaci.

To všechno bylo na miskách vah, když škola začátkem roku řešila, co dál. Pak přišla zpráva, že ministerstvo ustoupilo a němčina v první třídě dostala zelenou. Po počáteční euforii však přišlo vystřízlivění.

„Není snadné se s posílenou výukou německého jazyka vejít do rozvrhu. Je nutné dobře rozmyslet, do kterých předmětů ji dát a jak ji finančně pokrýt. Od první třídy učíme tandemově, ve třídě je český i německý učitel. Němčináře je ale problém sehnat a ještě těžší to je s rodilými mluvčími. Na škole máme dva a to je malý zázrak. Za českou výplatu se k nám německým učitelům samozřejmě moc nechce,“ popsala Černá.

Navzdory závazkům, ke kterým Česko ohledně němčiny přistoupilo, totiž v republice není dostatek kvalifikovaných němčinářů. Podle zástupce německé menšiny v České republice Martina Dzingela se Česko zavázalo plnit řadu opatření ve prospěch němčiny v osmi příhraničních okresech.

V Karlovarském kraji se jedná o všechny tři. Tedy Chebsko, Sokolovsko i Karlovarsko. Opatření se týkají školství, kultury, médií, justice a sociální oblasti.

Martin Dzingel nezastírá, že právě školství je tím nejdůležitějším, a proto je nutné na vysokých školách posílit germanistiku. Než však noví učitelé vystudují, bude nějaký čas trvat.

Stát se rovněž zavázal k zajištění školení a k dalšímu vzdělávání učitelů. I na to však peníze chybějí. Nedostatek prostředků je obecně problémem škol, které se zaměřují na výuku německého jazyka – obtížně se vejdou do rozpočtu na výuku, který rozepisuje ministerstvo školství. Musí shánět dotace a sponzorské dary na výjezdy do Německa, na spolupráci s partnerskými školami, na další aktivity.

Ministerstvo navíc už loni o pět procent snížilo maximální počet hodin výuky, které školám proplácí. Nejvíc tento krok dopadl na možnost dělit děti na menší skupiny, nabízet volitelné předměty nebo učit tandemově. A pro školy, které nabízejí něco navíc, to znamená nemalý problém.

„Našlapujeme na tenkém ledě. Jsme nadšení a spoustu věcí děláme nad rámec běžných povinností. Ale stále nevíme, jestli se nám projekt podaří udržet,“ dodala ředitelka chebské školy.