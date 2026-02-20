Problémy s řečí i motorikou. Výuka prvňáčků bude náročnější, bojí se školy

Jitka Dolanská
  10:32aktualizováno  10:32
Omezení odkladů školní docházky a rušení přípravných tříd, které přináší novela školského zákona, přinese podle odborníků problémy do prvních ročníků základních škol. Ředitelé se obávají, že nový systém bude klást mnohem vyšší nároky na učitele a jejich asistenty, zejména ve třídách s vyšším počtem žáků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Zkušenosti z letošních zápisů potvrzují, že mnohé děti mají před nástupem do školy problémy s řečí, orientací a jemnou motorikou. Většina špatně drží tužku. Pomoci by podle pedagogů mohly právě přípravné třídy s intenzivnější předškolní přípravou. S těmi však novela od roku 2029 nepočítá.

„Mateřské školy v přípravě předškoláků dělají hodně. Ale záleží zejména na rodině. Pokud dítě z nepodnětného prostředí přichází do první třídy nepřipravené, táhne se to s ním do dalších ročníků. V takových případech by pomohly přípravné třídy. V lokalitách, kde je větší počet sociálně znevýhodněných rodin, mají své opodstatnění,“ myslí si ředitelka Základní školy Okružní v Aši Jiřina Červenková.

Podle ní není rušení přípravek v souvislosti se zpřísněním odkladů krok správným směrem. I vzhledem k tomu, že právě na Ašsku žije velký počet sociálně znevýhodněných rodin.

Pastelkovné v mnoha formách. Od kufříků pro děti po peníze pro školu

„Ve své praxi jsem sama měla děti, které prošly přípravnou třídou a byly dobře připravené. Učitel se jim cíleně věnuje a také na ně má mnohem víc času,“ vysvětluje s tím, že v prvních třídách s více než patnácti žáky se budou moct kantoři spolehnout na asistenta pedagoga.

Přesto to důvod k přehnanému optimismu není. „Myslím si, že asistentů nebude dostatek. Ale hlavně jde o to, aby to byl kvalitní, spolupracující a zapálený asistent. Teprve pak to bude mít smysl,“ doplnila Jiřina Červenková.

Odklad často nic neřeší

Učitelé souhlasí s tím, že odklad mají mít jen ty děti, u kterých je to nezbytné a jsou pečlivě vyšetřené. Není dobře, když rodič žádá o odklad jen proto, že chce dítěti „prodloužit dětství“. Pokud se ale rodina nepřipravenému dítěti nevěnuje, odklad nic nevyřeší. Bývá běžné, že za rok se situace opakuje.

Ředitelka 6. základní školy v Chebu Štěpánka Černá si myslí, že v souvislosti se změnami nebudou první třídy příliš homogenní. Naopak, rozdíly budou velké.

„Děti, které byly u zápisu nezralé a do srpna svůj hendikep nedoženou, budou muset do školy nastoupit, protože nemají závažný důvod k odkladu. A to přinese rozevírání nůžek. Na jedné straně budou děti, které už třeba čtou a částečně i píšou, a na druhé děti, které nemají základní návyky a mají smůlu, že se jim nikdo pořádně nevěnoval. V takové třídě bude muset být výuka velmi diferencovaná a individualizovaná. Myslím, že učitel i asistent se nezastaví. Bude to velmi náročné. Pomohlo by, kdyby byl v první třídě nižší počet dětí,“ konstatuje Černá.

Virtuální realita otevírá studentům možnost vyzkoušet si mnohá povolání

Spolu s řediteli mateřských škol řeší, jak zařídit, aby předškoláci přicházeli do školy připravenější. „Jenže zjišťujeme, že ačkoli je poslední ročník mateřinky pro děti povinný, mnozí rodiče, zejména ze sociálně slabších rodin, to tak moc vážně neberou,“ podotýká.

Také ona si myslí, že rušení přípravek je škoda. „Fungovaly. A rozhodně měly své opodstatnění. Někdy stačilo, aby s dětmi paní učitelka mluvila, malovala, vyprávěla jim pohádky a ty děti úplně rozkvetly,“ doplňuje Černá.

S potížemi počítali

S menšími problémy u zápisu učitelé 3. základní školy v Chebu počítali. Už proto, že letos se konal přibližně o dva měsíce dříve než v jiných letech. I tak ale odhalili vážné nedostatky.

„Z pětadvaceti dětí, které přišly první den k nám do školy k zápisu, byla plně připravena jen pětina. Zbytek měl problémy s výslovností, chyběla slovní zásoba, potíže dělala pravolevá orientace. Osmdesát procent předškoláků špatně drželo tužku, z toho třetina měla v této oblasti vážné problémy,“ říká Lucie Kubalová, zástupkyně ředitele. Také ji mrzí rušení přípravných tříd.

„Přípravky měly smysl. Pod to se podepíšu. A vrátit dítě zpět do školky? Zbytečné, posun není vůbec vidět. Přípravku jsme u nás na škole měli jen pár let, ale viděli jsme, že děti se zde dokázaly na první třídu dobře připravit. I rodiče brali docházku do přípravky pečlivěji. Nástup do skutečné školy byl pro tyto děti mnohem jednodušší a bez stresu,“ doplňuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Nicholas Novák

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Poslední úpravy Faltusova mostu, který v únoru začal sloužit pěším a cyklistům....

Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes...

20. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Jaro je tady, hlásí zvířecí záchranáři. Už se starají o prvního zajíčka

Zachráněný zajíc v bartošovické záchranné stanici. Mládě se má čile k světu,...

Jaro už klepe na dveře, hlásí ošetřovatelé ze záchranné stanice zvířat v Bartošovicích na Novojičínsku. O víkendu přijali prvního letošního malého zajíčka. Každý rok se do stanice dostane více než...

20. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Biatlon na ZOH 2026: Krčmář s Hornigem v hromadném závodu mužů

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)

Čeští biatlonisté uzavřou olympijské hry závodem s hromadným startem. Pro Michala Krčmáře jde s velkou pravděpodobností o poslední vystoupení pod pěti kruhy.

20. února 2026  14:22

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  11:02,  aktualizováno  14:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, náklady však vzrostly

ilustrační snímek

Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, včetně směsného komunálního odpadu, než v předchozím roce. Náklady na odpadové hospodářství však vzrostly....

20. února 2026  12:41

Brněnská zoo se rozrostla o mládě takina indického

BrnÄ›nskĂˇ zoo se rozrostla o mlĂˇdÄ› takina indickĂ©ho

Brněnská zoologická zahrada se rozrostla o mládě takina indického. Narodilo se přímo ve výběhu, kde je i k vidění. Matka se o něj vzorně stará. ČTK to dnes...

20. února 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku

Lékařka Miluše Ondrášková získala v roce 2011 Cenu města Šternberka.

Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...

20. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Hradec Králové chystá rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště

Hradec KrĂˇlovĂ© chystĂˇ rekonstrukci pamĂˇtkovÄ› chrĂˇnÄ›nĂ©ho GoÄŤĂˇrova schodiĹˇtÄ›

Město Hradec Králové začalo chystat rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště z roku 1911. Zahájí ji několikaměsíčním průzkumem stavby. Výsledky...

20. února 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

Městský soud se musí již potřetí zabývat zásadami péče o NP Šumava, rozhodl NSS

ilustrační snímek

Městský soud v Praze se bude muset již potřetí zabývat žalobou spolku Hnutí Život, které nesouhlasí se zněním zásad péče o národní park Šumava pro roky 2022 až...

20. února 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

GMU v H.Králové otevírá novou stálou expozici českého umění 20. století

GMU v H.KrĂˇlovĂ© otevĂ­rĂˇ novou stĂˇlou expozici ÄŤeskĂ©ho umÄ›nĂ­ 20. stoletĂ­

Galerie moderního změní (GMU) v Hradci Králové 21. února otevře novou stálou expozici nazvanou České umění 20. století a jeho škatulky, potrvá do 20. ledna...

20. února 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Advokát od Netflixu. Vousatá Ally McBealová se vrací už potřetí. Novým prvkem je Mickeyho sestra

Manuel García-Rulfo jako Mickey Haller

Právník Mickey Haller s tváří americko-mexického herce Manuela Garcii-Rulfa tentokrát není právníkem někoho jiného. Poprvé musí obhajovat sám sebe. Poté, co je při policejní kontrole jeho auta v...

20. února 2026

VIDEO: Sebevrah chtěl na D1 skočit z mostu, už přelezl zábradlí

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu

Dramatické chvíle zažili v pátek ráno řidiči na 144. kilometru dálnice D1. Policisté zde rozmlouvali sebevraždu podnapilému muži, který chtěl skočit z mostu. Přiměly ho k tomu vážné finanční problémy.

20. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.