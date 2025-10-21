Okolí pramenů v srdci Slavkovského lesa ožije, novou podobu navrhli studenti

Na budoucí podobě místa spolupracuje Správa CHKO Slavkovský les, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci a společnost Mattoni 1873. Práce studentů jsou k vidění i v Domě Chopin v Mariánských Lázních.
Cílem projektu je obnova původního odpočinkového místa s historickou kamennou studnou z 19. století v srdci chráněné krajinné oblasti. Lokalita je kromě výskytu minerálních pramenů také domovem mnoha chráněných druhů rostlin i živočichů a patří k oblíbeným cílům místních obyvatel i návštěvníků Mariánských Lázní.
„Tato oblast je cenná jak přírodně, tak historicky. Vítáme, že se na obnově podílejí studenti, kteří přinášejí nové nápady a zároveň respektují krajinu i její hodnoty,“ uvedl ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.
Práce vznikaly v ateliérech vedených Jaroslavem Prokešem a Petrou Vlachynskou. Odborná porota z nich vybrala návrhy Báry Brzobohaté, která se zabývala poklopem studny inspirovaným zbarvením vejce jeřába, Natálie Bezděkovské, která navrhla podobu pavilonu, u něhož využila barvy skokana ostronosého, a Leontýny Lankašové. Ta řešila podobu chodníčků od studny k nedalekým mofetám a návrh informační tabule.
„Pro studenty je mimořádně cenné, když se jejich práce dostane až do fáze realizace. Mohou tak vidět, jak jejich návrh skutečně ožívá v konkrétním prostředí,“ uvedla proděkanka Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Petra Vlachynská.
Vybrané projekty budou rozpracovány do podoby realizační dokumentace. „Rozhodli jsme se spojit síly s odborníky na krajinu i s mladými umělci, abychom vytvořili prostor, který respektuje přírodu, historii i ducha místa a láká k návštěvě. Novoveská Kyselka je výjimečné místo, které si zaslouží citlivou obnovu,“ doplnil generální ředitel společnosti Mattoni 1873 Ondřej Postránský.
Studentské návrhy si mohou lidé prohlédnout na výstavě nazvané Obnova odpočinkového místa u Novoveské Kyselky v historickém Domě Chopin, který dnes slouží jako kulturní a komunitní prostor Mariánských Lázní. Výstava je přístupná zdarma a potrvá do 30. listopadu 2025.