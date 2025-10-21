Okolí pramenů v srdci Slavkovského lesa ožije, novou podobu navrhli studenti

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:32aktualizováno  15:32
Studenti Technické univerzity v Liberci navrhli podobu obnovy odpočinkového místa u Novoveské kyselky na Sokolovsku. Z osmi předložených návrhů porota vybrala tři vítězné, které se stanou základem plánované revitalizace lokality.
Natálie Bezděkovská, podle které se bude realizovat návrh pavilonu inspirovaný...

Natálie Bezděkovská, podle které se bude realizovat návrh pavilonu inspirovaný zbarvením samců skokana ostronosého v období páření. | foto: Natálie Bezděkovská

Natálie Bezděkovská, podle které se bude realizovat návrh pavilonu inspirovaný...
Leontýna Lankašová – řešení chodníčků od studny k mofetám a návrh informační tabule.
Řešení chodníčků od studny k mofetám a návrh informační tabule podle představ...
Leontýna Lankašová – řešení chodníčků od studny k mofetám a návrh informační...
Na budoucí podobě místa spolupracuje Správa CHKO Slavkovský les, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci a společnost Mattoni 1873. Práce studentů jsou k vidění i v Domě Chopin v Mariánských Lázních.

Cílem projektu je obnova původního odpočinkového místa s historickou kamennou studnou z 19. století v srdci chráněné krajinné oblasti. Lokalita je kromě výskytu minerálních pramenů také domovem mnoha chráněných druhů rostlin i živočichů a patří k oblíbeným cílům místních obyvatel i návštěvníků Mariánských Lázní.

„Tato oblast je cenná jak přírodně, tak historicky. Vítáme, že se na obnově podílejí studenti, kteří přinášejí nové nápady a zároveň respektují krajinu i její hodnoty,“ uvedl ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.

Práce vznikaly v ateliérech vedených Jaroslavem Prokešem a Petrou Vlachynskou. Odborná porota z nich vybrala návrhy Báry Brzobohaté, která se zabývala poklopem studny inspirovaným zbarvením vejce jeřába, Natálie Bezděkovské, která navrhla podobu pavilonu, u něhož využila barvy skokana ostronosého, a Leontýny Lankašové. Ta řešila podobu chodníčků od studny k nedalekým mofetám a návrh informační tabule.

Natálie Bezděkovská, podle které se bude realizovat návrh pavilonu inspirovaný zbarvením samců skokana ostronosého v období páření.
Natálie Bezděkovská, podle které se bude realizovat návrh pavilonu inspirovaný zbarvením samců skokana ostronosého v období páření.
Leontýna Lankašová – řešení chodníčků od studny k mofetám a návrh informační tabule.
Řešení chodníčků od studny k mofetám a návrh informační tabule podle představ Leontýny Lankašové.
„Pro studenty je mimořádně cenné, když se jejich práce dostane až do fáze realizace. Mohou tak vidět, jak jejich návrh skutečně ožívá v konkrétním prostředí,“ uvedla proděkanka Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Petra Vlachynská.

Vybrané projekty budou rozpracovány do podoby realizační dokumentace. „Rozhodli jsme se spojit síly s odborníky na krajinu i s mladými umělci, abychom vytvořili prostor, který respektuje přírodu, historii i ducha místa a láká k návštěvě. Novoveská Kyselka je výjimečné místo, které si zaslouží citlivou obnovu,“ doplnil generální ředitel společnosti Mattoni 1873 Ondřej Postránský.

Studentské návrhy si mohou lidé prohlédnout na výstavě nazvané Obnova odpočinkového místa u Novoveské Kyselky v historickém Domě Chopin, který dnes slouží jako kulturní a komunitní prostor Mariánských Lázní. Výstava je přístupná zdarma a potrvá do 30. listopadu 2025.

