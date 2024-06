Slavnostní otevření trailu u Goethovy vyhlídky

Lázně Kynžvart

Zámecké slavnosti

V sobotu 8. června se od 10 hodin konají na zámku Kynžvart tradiční zámecké slavnosti spojené s řemeslným jarmarkem. Doprovodný program je přizpůsoben návštěvníkům všech věkových kategorií. Milovníci jízdy na čtyřnohých ořích se mohou těšit na projížďku poníků, lze obdivoval sokolnická vystoupení nebo ochutnat regionální potraviny. Součástí dne bude mimo jiné slavnostní odhalení Monumentu dvou císařů se zahradní slavností, která bude hlavním akcí odpoledne. Na závěr je připravena přednáška.

Slavnosti purkrabího Půty

Na hradě Loket se bude o víkendu cestovat časem. Od sobotní 10. hodiny se vydáme do středověku. Jedinečná atmosféra dávných časů dýchne na každého návštěvníka, který projde hradní branou. Součástí je historický průvod městem nebo rytířská klání, divadelní taškařice a kejklířské kousky. V rámci víkendových radovánek bude možné užít si řemeslné trhy. Bude též možné navštívit samotný hrad. Vstup pro dospělé je 170 korun, pro děti 120 korun a rodinné činí 450 korun.

Krásno

Krásnofest 2024

Letos slaví Krásnofest jubilejní desátý ročník. V sobotu 8. června od 14 hodin budou vyhrávat první tóny. Program nabídne Čankišou, Václava Koubka, Přetlak věku, The Switch, Čtvrt na smrt, legendární Roztodivní, BTnJ, X Jazz Remix a z Německa dorazí Filistine, Stepfather Fred, Slam Elephant nebo Of Men And Deer a další. Vstupné je dobrovolné.

Aš

Divadelní Ašlerky

V sobotu jde do finále 26. ročník festivalu Divadelní Ašlerky pořádaný pod taktovkou Karla Ašlera kulturním centrem LaRitma. V 16 hodin začíná Pinocchio, příběh toho největšího uličníka z borovicového polene. Na něho budou v 17 hodin navazovat Hračky místní Základní umělecké školy Aš. V 17.50 se trochu změní žánr. Na řadu přijde muzikál Já to nestihnu o takové normální rodince a jejích peripetiích, které způsobí jeden klik. V 19.30 začne Trpělivost růže přináší odehrávající se v době, kdy v Chicagu vládne prohibice, v českém hotelu se s tím nikdo nemaže a na jedné party se sejdou ti nejnevhodnější hosté od černé vdovy po uklízečku.