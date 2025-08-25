Zájem o dotace na obecní obchůdky klesá, krámky zachraňují Vietnamci

Jitka Dolanská
  13:32
Udržet v provozu malé vesnické prodejny, pomoci jim s úhradou energií, mezd a vybavení. To je cílem dotačního programu, kterým Karlovarský kraj letos opět podpoří obchůdky v odlehlých obcích. Zájem je ale menší, než se čekalo. Z vyčleněných 3,8 milionu kraj letos rozdělí jen přibližně třetinu, konkrétně 1,36 milionu korun. Obchody v malých obcích mnohde zachraňují vietnamští podnikatelé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Letos byl zájem nižší. Podáno bylo čtrnáct žádostí, tři byly ještě před vyhodnocením staženy, takže jich kraj hodnotil jedenáct. Všechny byly v pořádku a vzhledem k tomu, že žádostí bylo méně, dostali všichni částku, o kterou si zažádali,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš.

Co je důvodem toho, že žádostí přišlo letos méně, kraj neví. Podle Klimeše je to možná tím, že v některých obcích, na které je dotační program zaměřen, už obchody neexistují. Anebo jejich provozovatelé nechtějí, neumí nebo nejsou ochotni doložit všechny podklady, které je nutné dodat.

Na řadě míst v kraji navíc služby vesnického obchodu převzali vietnamští obchodníci, kteří obvykle o podporu nežádají. Většina žádostí je tak od řetězců, jako je například síť prodejen Coop.

Nezbytné venkovské krámky. Po kraji žádají dotaci přes tři miliony

Trend je podle Klimeše takový, že lidé, kteří mohou, dojíždějí častěji do větších nákupních center do větších měst a tržby obchodů v malých obcích klesají. Pro obyvatele, kteří nejsou mobilní, pak vzniká problém zajistit si základní potraviny a zboží.

„Tyto dotace využíváme pravidelně, na mzdy i na inventář. Máme nájemce, kterému obec pomáhá s vyřízením žádosti, aby s tím neměl práci. Snažíme se, aby nějakou podporu měl, aby nám tady ještě nějaký čas vydržel. Ta podpora sice není žádná velká suma, vemte si jen, kolik v tom krámku stojí energie. Ale je příjemné, že se k tomu kraj takto staví, že alespoň trochu tomu obchodu pomůže,“ kvitoval starosta obce Křižovatka Jan Strachota.

Potvrdil také, že na řadě míst už čeští podnikatelé svou snahu vzdali a uvolnili místa Vietnamcům. Ti tak obcím vytrhávají pomyslný trn z paty. „Bez nich by to na řadě míst vůbec nešlo. Ale nemyslete si, ani vietnamský obchodník nebude v obchůdku sedět celý den zadarmo. Třeba v sousedním Velkém Luhu vedl obchod Vietnamec, ale už se to nevyplatilo ani jemu a tak nakonec krámek zavřel,“ popsal potíže starosta.

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Někdy se podle něj do provozování obchodu vloží obec a krámek dotuje. „Nemyslím si, že je správná cesta, abychom do toho strkali spoustu obecních peněz,“ odmítl tuto možnost starosta Strachota.

S vietnamskými obchodníky mají zkušenost i v Milhostově. „Obecní krámek jsme před lety pronajali Vietnamcům, ale nestálo to za nic. Tak jsme jej pronajali člověku, který v obci dřív bydlel. Ten vydržel jen chvíli. Ono je těžké na vesnicích prosperovat kvůli malé kupní síle zdejších lidí,“ uvedl starosta Milhostova Josef Hrdý.

Obec podle něj provoz dotovat nemůže. „Takže ve finále jsme zase byli bez obchodu. Teď jednáme znovu s nějakými Vietnamci, kteří by si chtěli obchůdek pronajmout. Ale to se zatím chystá, takže nevím, jak to bude fungovat, ani zda to vůbec klapne,“ pokrčil rameny starosta.

Silnice a stezky v kraji zkontroluje autonomní vozidlo. Odhalí i skryté nedostatky

Jeden z nejdéle otevřených obchodů má obec Nový Kostel. Velkorysá prodejna zde stojí od roku 1973. Od roku 2005 ji provozovala přímo obec. Ale i tady už prodávají Vietnamci.

„Obchůdek je obecní, ale už ho nespravujeme, dali jsme ho do pronájmu. Otevřeno je každý den, lidé si tu mohou koupit základní potraviny. Jsme rádi, že ho tu máme,“ potvrdila starostka obce Nový Kostel Gabriela Mlezivová.

Na podporu obchůdků v regionu kraj využívá dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Podpora venkovských prodejen. Určený je pro malé obce do tisíce obyvatel nebo pro části obcí do tří tisíc obyvatel. Pomoci může s financováním provozních výdajů prodejen s potravinami a smíšeným zbožím.

V podmínkách je, že prodejna musí být otevřena celoročně minimálně pět dnů v týdnu a musí zajišťovat prodej potravin. Kraj ovšem v menších obcích, kde žije nanejvýš tři sta padesát obyvatel, může ve svém programu povolit úpravu otevírací doby na alespoň tři dny v týdnu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Vědci začali vkládat embrya téměř vyhynulých nosorožců do náhradních matek

Mezinárodní vědecký tým BioRescue začal v Keni vkládat uměle vytvořená embrya téměř vyhynulých severních bílých nosorožců do náhradních matek. Dosavadní tři...

25. srpna 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

25. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Pauza v Dejvicích. Výluka mezi Prašným mostem a Vítězným náměstím potrvá do neděle

Z důvodu opravy tramvajové trati je od pátku 22. srpna přerušen provoz tramvají v úseku Prašný most – Vítězné náměstí. Pauza v dopravě potrvá až do neděle 31. srpna. Jaké náhradní spoje můžete do té...

25. srpna 2025  13:33

Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

Výslechem svědků a poškozených pokračuje vyšetřování nedělního incidentu od Vraného nad Vltavou, kde podle policie muž zřejmě napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského...

25. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zájem o dotace na obecní obchůdky klesá, krámky zachraňují Vietnamci

Udržet v provozu malé vesnické prodejny, pomoci jim s úhradou energií, mezd a vybavení. To je cílem dotačního programu, kterým Karlovarský kraj letos opět podpoří obchůdky v odlehlých obcích. Zájem...

25. srpna 2025  13:32

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě...

25. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Kořeny v půdě, srdce ve dřevě

25. srpna 2025  13:18

Program brněnského JazzFestu doplnili čeští hudebníci Stivín, Pivec a Puttnerová

Program podzimní části brněnského JazzFestu doplnili po zahraničních hvězdách zástupci české scény, například mistr dechových nástrojů Jiří Stivín. Vystoupí...

25. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hledaná 11letá dívka z M. Boleslavi se sama vrátila domů, je v pořádku

Hledaná jedenáctiletá dívka z Mladé Boleslavi se sama vrátila domů, je v pořádku. Policisté po ní pátrali od nedělního večera, kde její zmizení nahlásila...

25. srpna 2025  11:31,  aktualizováno  11:31

Náklaďáku za jízdy upadlo kolo a trefilo auto v protisměru, dva lidi se zranili

Upadlé kolo z nákladní soupravy trefilo v neděli u Návsí na Jablunkovsku protijedoucí vůz. Rozbilo čelní sklo a poranilo řidiče i jeho spolucestující na předním sedadle. Šoféra musel transportovat...

25. srpna 2025  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.