Sněžení dnes ráno zkomplikovalo dopravu v Karlovarském kraji. Především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná, uvedl mluvčí policie Jan Bílek. Policisté od rána řešili v kraji zhruba deset nehod způsobených změnou počasí. Na většině území kraje se teploty pohybují nad nuly. Sněžení nebo déšť se sněhem by měly ustávat kolem poledne.
"Od ranních hodin došlo k přibližně deseti dopravním nehodám, při kterých došlo naštěstí pouze k lehkým zraněním. Krátce po sedmé hodině ranní došlo k dopravní nehodě na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů směrem na Prahu. Silnice byla několik desítek minut zcela uzavřena a policisté na místě řídili dopravu," řekl Bílek ČTK.
Podle serveru dopravní info byly silnice zasněžené na většině území kraje, na Karlovarsku a ve vyšších polohách Krušných hor jsou komunikace pokryty rozježděným sněhem i během dopoledne. Situace je lepší na Chebsku, kde sníh na vozovkách neleží, komunikace jsou mokré a místy mohou klouzat. Podobně je tomu na Sokolovsku, kde jsou silnice mokré.
Meteorologové uvedli, že v Plzeňském a Karlovarském kraji ráno sněžilo i v nejnižších polohách. Sněhová pokrývka zůstávala ležet i na síti, uvedli na síti X.
Podle předpovědi meteorologů se budou srážky postupně během dne ze sněhových měnit na smíšené a dešťové až zcela ustanou. Na horách přetrvá sněžení až do odpoledne. Teploty stoupnou ke třem až šesti stupňům.