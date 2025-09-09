Hospic v Nejdku se rozšíří o 47 lůžek, v plánu je přístavba za 120 milionů

„Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace potrvá do 8. října. Její cena je odhadnuta na zhruba osm milionů korun, reálná vzejde z podaných nabídek. Samotnou stavbu nové budovy by pak měl financovat Karlovarský kraj,“ řekla ředitelka zařízení Olga Pištejová.
V plánu je dokončit projektovou dokumentaci do příštího roku. V tom následujícím má začít samotná stavba, která potrvá přibližně dva roky. Na stavbu zdravotnických zařízení nejsou podle ředitelky vypsány žádné vhodné dotační tituly. Kraj proto zhruba 120 milionů korun, na kolik byla nová budova ve studii odhadnuta, zaplatí z vlastních zdrojů.
„Protože registrujeme zvýšenou poptávku po lůžkách následné rehabilitační péče, a navíc budovu v Nejdku využívá také Domov pro seniory Pernink, rozhodla rada kraje podpořit přístavbu nového objektu. Vznikne tak 47 lůžek následné a rehabilitační péče, což je dokonce o deset víc, než je jeho současná kapacita,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Nová budova se 47 lůžky následné péče a 20 hospicovými by měla stát za budovou hospice, otevřeného v roce 2018. Propojeny budou krčkem. Pokoje budou jednolůžkové a dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. Počítá se i se zázemím pro personál. V areálu REHOS využívá i původní budovu z roku 1932.
První kamenný hospic v kraji slouží v Nejdku od léta 2018. Budova, jejíž výstavba stála 78,5 milionu korun, nabízí 23 lůžek. Před dokončením výstavby hospicového pavilonu poskytoval REHOS od roku 2010 paliativní péči na samostatném oddělení, kde bylo k dispozici 12 lůžek. Práce na stavbě začaly v zimě 2016.
REHOS zajišťuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po akutní nemoci nebo operaci. Zařízení rovněž poskytuje paliativní péči.
Stará se také o pacienty se závažnými chronickými chorobami, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova nemoc a pečuje o lidi s nemocemi v posledním stadiu, typicky onkologického charakteru. Věk pacientů se pohybuje od 20 do 100 let.
Hospicovou péči v kraji poskytují i další zařízení, například Hospic Motýl a DOP-HC v Sokolově, Agentura domácí péče HOME CARE a Pavla Andrejkivová - LADARA v Karlových Varech a Hospic Sv. Jiří v Chebu.