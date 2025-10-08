Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Jitka Dolanská
  10:12aktualizováno  10:12
Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli zůstat v obci, kde to znají, a v komunitě, kde je jim dobře. Přibližně polovinu kapacity mají využít místní, zbytek obec nabídne i přespolním.
Vizualizace podoby chystaného komunitního domu pro seniory v Krásné na Ašsku. | foto: obec Krásná

„Poptávka po podobném bydlení se zvyšuje. I u nás máme větší počet starších lidí, kteří žijí sami v domečku, ale údržba nemovitosti a okolní zahrady už je nad jejich síly. Ti lidé by rádi zůstali v Krásné, kde žijí řadu let, mají tu známé a dobře to tu znají. Právě pro ně chystáme stavbu komunitního domu,“ řekl starosta Krásné Luboš Pokorný.

Vizualizace podoby chystaného komunitního domu pro seniory v Krásné na Ašsku.

Netradiční bezbariérový dům s bytovými jednotkami rozmístěnými okolo čtvercového nádvoří by měl stát naproti sokolovně. Radnice už má k dispozici vizualizaci, teď vznikne projektová dokumentace.

„Půjde o přízemní areál se společným dvorkem, otevřený směrem k sokolovně. Počítáme, že zde bude šestnáct až osmnáct bytových jednotek, každá o velikosti přibližně 40 metrů čtverečních. Neměla by tu chybět společenská místnost. Tu by mohli využívat lidé, kteří zde budou bydlet, ale pokud bude potřeba, tak i organizátoři různých menších a komornějších akcí,“ předestřel plány starosta.

Společný dvorek uprostřed, na který budou směřovat vstupy jednotlivých bytů, bude sloužit pro posezení v zeleni. „Možná by tu mohl být i nějaký záhonek s květinami nebo zeleninou, o který by se obyvatelé bytů mohli starat, pokud by chtěli,“ navrhl Pokorný.

Podle jeho slov ale nemá jít o dům s pečovatelskou službou. Obyvateli by měli být lidé nad 65 let, kteří jsou soběstační nebo jim bude stačit terénní sociální služba, kterou si objednají z Aše.

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Na kolik peněz stavba domu vyjde, to zatím v obci, kde žije 625 obyvatel, přesně nevědí. Hrubý odhad přinese zpracovaná projektová dokumentace, přesnou částku pak tendr na zhotovitele. Na stavbu plánují využít dotace.

Kolik budou klienti domova platit za nájem, zatím jasné není. Z finančního i fyzického hlediska, kdy péče o domy, v nichž potenciální klienti doposud většinou žijí, je často nad jejich síly, půjde ovšem o méně náročnou formu bydlení.

Malá obec Krásná koupila sokolovnu, teď má konečně společenský sál i hospodu

Krásenští počítají, že přibližně polovinu kapacity obsadí místní. Zbylé byty proto plánují nabídnout seniorům v okolí.

Krásná je příhraniční obec roztroušená na velkém území. Největší počet obyvatel měla v roce 1910 a to 3 433. Po válce a odsunu německého obyvatelstva se téměř vylidnila, okolní samoty zanikly. Mezi lety 1960 a 1989 byla Krásná součástí města Aše. Poté se opět stala samostatnou obcí.

