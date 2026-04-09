Z devíti na pět. Sokolov sníží počet asistentů prevence, hrozí, že skončí úplně

Jitka Dolanská
  16:22aktualizováno  16:22
Mít ve městě asistenty prevence kriminality? Takovou otázku nyní řeší město Sokolov. Důvodem jsou peníze. Už nyní je ale jisté, že i když se podaří sehnat dotaci, počet asistentů se sníží. A to z devíti na pět. Pokud však město s žádostí o podporu neuspěje, hrozí, že tito lidé z ulic úplně zmizí.

Asistenti prevence kriminality v sokolovských ulicích | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Na devět asistentů prevence kriminality máme dotační peníze do dubna. Teď rada schválila podání žádosti o dotaci na pět asistentů ve výši 700 tisíc korun. Pro město to znamená uvolnit dalších téměř 600 tisíc korun, protože celková částka, kterou na pět asistentů potřebujeme, je 1,3 milionu. S tím jsme smíření. V opačném případě bude muset rada rozhodnout, zda i bez dotace asistenty ve městě zachová,“ řekl sokolovský místostarosta Jan Picka.

Jak to bude dál v roce 2027, to už podle Picky bude záležet na nových zastupitelích. Město Sokolov přitom bylo jedním z prvních, kde asistenty prevence kriminality zavedli.

„Mám za to, že to bylo někdy v roce 2011. Tehdy jsme vyjeli s Petrem Kubisem na zkušenou do Mostu a Litvínova, kde už působili. A pak jsme je zavedli i u nás. Snažili jsme se vybrat lidi, kteří měli v komunitě nějaké slovo, kterých si ostatní považovali,“ zavzpomínal Picka, který si myslí, že se asistenti ve městě osvědčili.

„Je dobře, že ráno stojí u škol a dohlížejí na provoz, že procházejí parky a dalšími lokalitami města. Já tohle vnímám pozitivně a myslím, že i kvůli nim je v Sokolově bezpečněji. Ale to je můj osobní názor,“ konstatoval.

I podle strážníků by bylo žádoucí, aby alespoň někteří asistenti ve městě dál působili. Například aby dohlíželi na pořádek na odboru sociálních věcí městského úřadu, kde bývají s některými lidmi problémy.

„V radě jsme hovořili o tom, že budeme shánět dotační prostředky. Je několik možností, uvidíme, jak se bude dařit,“ dodal bývalý sokolovský starosta a nynější hejtman kraje Petr Kubis, který si jako radní ponechal v gesci řízení městské policie, pod niž asistenti prevence kriminality spadají.

Provoz městské policie přijde město Sokolov, kde žije přibližně 22 tisíc obyvatel, na zhruba 40 milionů korun ročně. Kromě asistentů prevence kriminality a dalších zaměstnanců ji tvoří 25 strážníků. V současné době sídlí v budově úřadu, město ale chystá stavbu nové služebny v lokalitě u sokolovského nádraží.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ZanedbanĂ© ĂşzemĂ­ u bĂ˝valĂ© textilky promÄ›nĂ­ HrĂˇdek nad Nisou na park

