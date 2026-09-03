Sokolov buduje první veřejné psí hřiště ve městě, otevře se na konci října

Sokolov buduje první veřejné psí hřiště ve městě. Vzniká v ulici K. H. Borovského pod takzvaným Chemičákem a otevřít by se podle místostarosty Jana Picky (VOK) mělo na konci října. Řekl to dnes novinářům.
Městu se z pronájmu vrátil pozemek, který užívalo přilehlé zahradnictví. "Město Sokolov se zamýšlelo, jak pozemek využít, a nakonec jsme se shodli na tom, že nejlepší využití bude udělat tam hřiště pro pejsky. Realizace vyjde na necelých 310.000 korun bez oplocení," řekl Picka. Plocha je ze tří stran oplocená, proto bude potřeba oplocení pouze dokončit tak, aby byl pohyb zvířat na ploše bezpečný.
Kromě nutné výbavy, jako jsou koše se sáčky na psí exkrementy a lavičky pro majitele psů, budou na hřišti herní prvky, překážky a prolézačky pro psy, doplnil místostarosta. Hřiště bude podle něj lépe vybavené, než je několik psích atrakcí v Areálu zdraví, které mohou pejskaři rovněž volně využívat.
Ve městě je povoleno volné pobíhání psů pod dohledem majitele právě v Areálu zdraví a na Chemičáku, dále také v areálu Bohemia, nad Baníkem, v Jižním lomu a na Vítězné. Jinde jsou majitelé povinni mít na veřejných prostranstvích svá zvířata na vodítku.