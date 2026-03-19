Sokolov letos opraví střechu Hornického domu za 12,7 milionu korun

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu. Po opravě bude mít historickou červenou barvu. Práce by neměly omezit plánované kulturní akce Městského domu kultury. ČTK to dnes řekl místostarosta Jan Picka (VOK). Hornický dům je kulturní památkou a dominantou náměstí Budovatelů.
Práce má město naplánované na červen až říjen, podle Picky by ale mohly začít dříve. Předpokládaná cena nové střechy včetně výměny části krovů byla 11,7 milionu korun. Do soutěže se přihlásilo pět zájemců, ale město nakonec vybíralo ze dvou. "Vítězný zhotovitel opravy provede za 12,7 milionu korun. Akce bude dotačně podpořena z Operačního programu Spravedlivá transformace, a to až do výše 82,5 procenta ceny zakázky," upřesnil financování Picka.
Městský dům kultury je podle místostarosty, který je zároveň jeho ředitelem, na stavební práce připraven. "Vše jsme kloubili s naplánovanými akcemi a požadavek spolupráce byl i na stavební firmu. Například v září na oslavy Dne horníků nebudou pracovat na čelní straně hornického domu," řekl. Objekt nebude po dobu oprav pod lešením, krytinu firma vymění ze střechy. Pouze na klempířské prvky a okapy by měla použít plošinu.
Hornický dům loni oslavil 100 let od svého postavení. Poslední rekonstrukce střechy a fasády se dočkal podle vedení města před 20 lety. Loni bylo v budově upraveno foyer, tedy vstupní prostor, kde jsou nové podlahy, stěny, podhledy, kryty radiátorů a osvětlení. Po rekonstrukci střechy chystá město ještě rozsáhlou obnovu rozvodů elektřiny, kanalizace a dalších sítí.
Hornický dům byl postaven ve 20. letech minulého století podle návrhu prvorepublikového architekta Rudolfa Welse. Generální opravu prodělal v letech 1967 až 1970. Dalším výrazným zásahem byla v roce 2006 výměna oken při opravě fasády.