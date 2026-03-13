Čekací lhůty na endoprotézy kyčelního či kolenního kloubu jsou přitom jedny z nejkratších v Česku. To do Sokolova přivádí pacienty z regionu i vzdálenějších oblastí.
„Německé kliniky mě naučily systematickému přístupu k pacientovi, důrazu na přesnou indikaci a na výsledek, který obstojí v čase. To chci přinést i do Sokolova. Zároveň oceňuji, že menší nemocnice umí to, co velká centra ne – skutečně individuální péči a rozhodování bez zbytečné byrokracie,“ říká nový primář Jan Laitl, jehož kariéra je úzce spjata s německou ortopedií.
Více než třináct let působil jako lékař na klinice ortopedie a úrazové chirurgie v saském Erlabrunnu. Tady od roku 2010 pracoval jako řadový lékař a od roku 2016 jako atestovaný specialista. Absolvoval studijní stáže na prestižním Uniklinikum Dresden, jedné z největších a nejmodernějších univerzitních nemocnic v Německu, kde se zaměřoval na úrazovou chirurgii a dětskou ortopedii. Atestaci složil v Drážďanech.
Podle ředitelky Nemocnice Sokolov Jitky Bureš Samákové se na náhrady kloubů čeká v Sokolově přibližně šest měsíců. To je pro mnohé pacienty zásadní. „Každý měsíc bolesti navíc znamená zhoršení kvality života a mnohdy i komplikovanější operaci. Chceme tento standard nejen udržet, ale pokud možno i dále rozvíjet. A to i přes skutečnost, že poptávka po těchto výkonech v kraji roste,“ informuje ředitelka Bureš Samáková.
|
Pacienti mi teď víc věří, říká o operaci Kvitové chirurg ruky Kebrle
Oddělení rozšířilo svůj repertoár také o miniinvazivní operativu nohy, konkrétně vybočení palce. Moderní technika znamená pro pacienty zásadní rozdíl. Zatímco u běžné operace trvá rekonvalescence řadu týdnů, novou metodou může pacient začít částečně zatěžovat nohu již po dvou týdnech. Celková doba zotavení se tak zkracuje přibližně na polovinu.
Novinkou je zavedení endoprotézy palce ruky. Sokolovský tým v této oblasti může využívat i zkušenosti lékaře Petra Kebrleho ze sesterské Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, který operoval tenistku Petru Kvitovou po útoku nožem v roce 2016.
Spolu s rozšiřováním spektra výkonů proběhla i restrukturalizace týmu. Každý lékař se primárně soustředí na jednu konkrétní oblast. Oddělení zároveň rozšiřuje svou přítomnost v regionu. Ortopedická ambulance v Nemocnici Ostrov nově funguje v odpoledních a večerních hodinách. Součástí záměru je také užší propojení s jednodenní ortopedickou péčí a návaznou rehabilitací.