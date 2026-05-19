Kraj vypíše koncesi na provoz nemocnice Sokolov, Penta chce pokračovat

Jitka Dolanská
  11:12aktualizováno  11:12
Karlovarský kraj řeší, co dál s nemocnicí v Sokolově. Ta je v jeho majetku, provozuje ji ale společnost Penta Hospitals CZ, které ovšem na konci roku 2029 končí nájemní smlouva. Karlovarský kraj se proto rozhodl, že vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice. Zástupci Penty už dopředu avizovali, že se do řízení přihlásí.
Nemocnice Sokolov

Nemocnice Sokolov | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Vrátnice sokolovské nemocnice
Výstavba urgentního příjmu Nemocnice Sokolov začala ve čtvrtek.
Pacienti i personál sokolovské nemocnice mohou využívat i nově otevřenou...
Vestibul sokolovské nemocnice
25 fotografií

Podle karlovarského hejtmana Petra Kubise kraj zvažoval tři možnosti, jak dál postupovat. „Jedna varianta byla, že bychom prodloužili stávající smlouvu. Penta využila to, že může do konce června požádat Karlovarský kraj o prodloužení smlouvy, což už se stalo.

Druhou možností je, že bychom si nemocnici vzali zpět pod sebe, to znamená pod Karlovarskou krajskou nemocnici, což by ale bylo poměrně komplikované. A třetí varianta, která vzešla z jednání a různých právních stanovisek, které jsme si nechali zpracovat, tak tou je vyhlášení koncesního řízení. Nám se tohle třetí stanovisko jeví jako pro nás nejlepší řešení,“ předestřel možnosti Kubis.

Podle jeho slov se už zástupci kraje vypravili do nemocnice, kde se setkali se zástupci zaměstnanců i s nejužším vedením. O situaci je informovali a ujistili je, že pro nemocnici se aktuálně nic nemění. Mluvčí nemocnice Vladislav Podracký potvrdil, že současný provozovatel, který do nemocnice vstoupil v roce 2017, má v plánu v Sokolově dál působit.

Kavárna zanikne, péče se zlepší. Začala stavba urgentního příjmu nemocnice

Zdůraznil, že krok kraje prakticky nemá žádný dopad na pacienty ani zaměstnance nemocnice, nijak se jich nedotkne. „Skutečnost, že kraj nemocnici nechce převzít a naopak chce zachovat ten model, kdy nemocnici bude provozovat externí subjekt, je z našeho pohledu potvrzení, že jsme to dělali dobře. A to je i důvod, proč v tom chceme pokračovat,“ řekl Podracký.

Pokračoval, že skupina už jasně deklarovala zájem zúčastnit se koncesního řízení a pokračovat v provozování nemocnice Sokolov. „Budeme i nadále poskytovat veškeré služby v plném rozsahu a probíhající koncesní řízení nebude mít na chod nemocnice žádný vliv,“ řekl Podracký s tím, že společnost je připravena splnit veškeré podmínky, které s koncesním řízením souvisejí.

Hejtman Kubis dopředu avizoval, že příprava koncesního řízení bude drahá a časově náročná. Mimo jiné bude třeba detailně oddělit, co je v nemocnici majetkem kraje a co Penty. Vzhledem k tomu, že kraj v posledních letech investoval do budov nemocnice i do jejího vybavení, to bude komplikované. Proto s přípravou chce začít už nyní, tři a půl roku před koncem původní smlouvy.

Dárci krve budu mít v Sokolově více komfortu, objednají se i na webu

„Celé to složité koncesní řízení si necháme zpracovat externí firmou, která má s podobným řízením zkušenosti. Náš právní odbor zajistí vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele,“ uvedl Kubis, který připustil, že kraj dostal i nabídku na prodej nemocnice.

O této variantě ale neuvažuje. „Chceme zachovat v regionu oborovou strukturu a tady budeme mít v určité míře jistotu, že obory, které jsme v rámci optimalizace do Sokolova nadefinovali, zde budou pokračovat,“ dodal.

Za dobu působení v Karlovarském kraji investovala Penta Hospitals CZ do zdravotnictví v regionu více než jednu miliardu korun. Investice směřovaly mimo jiné do modernizací oddělení, obnovy zdravotnické techniky, rozvoje specializované péče i zlepšení prostředí nemocnice. Mezi významné projekty posledních let patří vybudování centrálních operačních sálů, otevření moderního dárcovského centra, vznik urogynekologické ambulance nebo zprovoznění prvního plně automatizovaného lékárenského robotického skladového systému v České republice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, je mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili patnáct zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán.

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:52

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:51

VIDEO: Husy zbrzdily výjezd hasičů k nehodě, vykračovaly si před jejich cisternou

Dvě husy blokovaly hasiče mířící k nehodě.

S kuriózní překážkou se museli vypořádat hasiči na Českokrumlovsku, kteří cisternou mířili k dopravní nehodě. Cestu jim zablokovala dvojice hus, kterým se navíc hodnou chvíli ze silnice nechtělo.

19. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Turnov nejspíš za deset milionů Kč koupí bývalý závod Preciosy na Koňském trhu

ilustrační snímek

Turnov nejspíš za deset milionů korun koupí bývalý závod Preciosy v rozvojové lokalitě na Koňském trhu. Město se s vedením této sklářské firmy na podmínkách...

19. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda Auto VŠ bude spolupracovat s Entry Engineering na rozvoji inovací

ilustrační snímek

Mladoboleslavská Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) bude spolupracovat s technologickou společností Entry Engineering. Partnerství se zaměří na aplikovaný výzkum a...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat právník Polčák

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat prĂˇvnĂ­k PolÄŤĂˇk

Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák, nynější prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Jeho...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

V Havlíčkově Brodě bude od středy MHD zdarma kvůli přestavbě mostu přes Sázavu

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě budou lidé od středy jezdit bez placení městskými autobusy, protože bude kvůli rekonstrukci uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom,...

19. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

Čekání na inovativní léky se v Česku za dva roky prodloužilo o půl roku

19. května 2026  11:28

Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

ilustrační snímek

Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání....

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

V Jihlavě přišlo na svět pětikilové miminko, maminka rodila přirozenou cestou

Chlapeček Petr se narodil přirozenou cestou a vážil úctyhodných 5020 g, což z...

V jihlavské porodnici se koncem minulého týdne narodil chlapeček, který svým příchodem na svět pořádně překvapil: Malý Petr totiž při narození vážil úctyhodných 5 020 gramů. Stal se tak prozatím...

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

CHERY oznámila jmenování Roberta Lewandowského ambasadorem značky, čímž posílila globální prosazování filozofie „For Family"

19. května 2026  11:18

Neperte a nepijte, vyzývají vodaři. Hranice postihla velká havárie potrubí

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na...

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. Obyvatelům centra i okrajových částí města tekly kohoutky jen slabě, leckde byla voda i zakalená. Vodovody a...

19. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.