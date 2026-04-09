Sokolov plánuje moderní systém kontroly parkovného a zvažuje parkovací zóny

Sokolov chystá zavedení systému pro kontrolu parkovného, který zjednoduší administrativu a měl by snížit počet neplatičů. ČTK to dnes řekl místostarosta Jan Picka (VOK). Město plánuje i výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích zón. Město se ve spolupráci s městskou policií chystá pořídit systém, který by u zaparkovaných automobilů automaticky vyhodnocoval, jestli mají parkovné zaplaceno.
"Slibujeme si od toho úbytek neplatičů a také, že to zjednoduší administrativu, protože systém bude napojen na systém na městském úřadě," uvedl místostarosta. Podobné vozidlo (camcar) funguje od loňského léta v Karlových Varech, kde monitoruje především parkovací zóny v centru města, v Tuhnicích a na Čertově ostrově.
K zavedení parkovacích zón směřuje i Sokolov. Město si podle Picky nechá zpracovat aktualizaci studie Doprava v klidu. Kdysi už ji připravenou mělo, ale s novými záchytnými parkovišti a také po loňských změnách v placení parkovného je potřeba ji aktualizovat. Měla by zohlednit i chystaná nová odstavná parkoviště. "Původně jsme studii zamýšleli pouze pro starou část Sokolova, ale rozhodli jsme se, že by se měla věnovat celému městu, především dvěma největším sídlištím - Michal a Vítězná. Vyplynou z ní i nové možnosti parkování nebo místa, kde je vhodné zřídit placené zóny nebo rezidentní parkování," řekl Picka.
Město podle místostarosty situaci monitoruje průběžně i samo. Zvažuje, že by ještě před tím, než bude mít závěry studie Dopravy v klidu, mohlo vyzkoušet zřízení parkovacích zón kolem Starého náměstí a náměstí Budovatelů. "Tam by ti, kteří zde bydlí trvale, mohli s vydanou kartou parkovat na vyznačených místech," řekl Picka. Ale vzhledem k tomu, že na podzim budou komunální volby, není jisté, jestli se změny stihnou a zda v nich bude nově zvolené vedení města pokračovat, dodal.
Studie a monitorovací systém pro městskou policii jsou dalšími kroky celkové změny koncepce parkování ve městě. Začala loni, kdy město vyměnilo parkomaty, takže na sedmi parkovištích už fungují chytré automaty. "Chtěli bychom tím parkujícím umožnit také to, aby si mohli třeba dobu parkování prodloužit na dálku, pomocí mobilní aplikace, například pokud se zdrží u lékaře nebo na úřadě," řekl místostarosta. Sokolov zároveň loni parkovné zdražil, v širším centru města se do té doby parkovalo zdarma nebo za pět korun na hodinu.
V dubnu začnou práce na rozšíření parkoviště o 103 míst na největším sídlišti dvaadvacetitisícového Sokolova Michal, kde žije zhruba 5000 lidí. Pokračují i přípravy odstavného parkoviště u kláštera.
V posledních deseti letech město podle mluvčího radnice Michala Švarce vybudovalo 1180 parkovacích míst takřka za 200 milionů korun. V roce 2024 byla například dokončena dvě odstavná parkoviště pro širší centrum města. U nádraží má kapacitu 85 aut, u areálu Bohemia až 115 aut.