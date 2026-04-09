Sokolov plánuje moderní systém kontroly parkovného a zvažuje parkovací zóny

Autor: ČTK
  13:27aktualizováno  13:27
Sokolov chystá zavedení systému pro kontrolu parkovného, který zjednoduší administrativu a měl by snížit počet neplatičů. ČTK to dnes řekl místostarosta Jan Picka (VOK). Město plánuje i výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích zón. Město se ve spolupráci s městskou policií chystá pořídit systém, který by u zaparkovaných automobilů automaticky vyhodnocoval, jestli mají parkovné zaplaceno.

"Slibujeme si od toho úbytek neplatičů a také, že to zjednoduší administrativu, protože systém bude napojen na systém na městském úřadě," uvedl místostarosta. Podobné vozidlo (camcar) funguje od loňského léta v Karlových Varech, kde monitoruje především parkovací zóny v centru města, v Tuhnicích a na Čertově ostrově.

K zavedení parkovacích zón směřuje i Sokolov. Město si podle Picky nechá zpracovat aktualizaci studie Doprava v klidu. Kdysi už ji připravenou mělo, ale s novými záchytnými parkovišti a také po loňských změnách v placení parkovného je potřeba ji aktualizovat. Měla by zohlednit i chystaná nová odstavná parkoviště. "Původně jsme studii zamýšleli pouze pro starou část Sokolova, ale rozhodli jsme se, že by se měla věnovat celému městu, především dvěma největším sídlištím - Michal a Vítězná. Vyplynou z ní i nové možnosti parkování nebo místa, kde je vhodné zřídit placené zóny nebo rezidentní parkování," řekl Picka.

Město podle místostarosty situaci monitoruje průběžně i samo. Zvažuje, že by ještě před tím, než bude mít závěry studie Dopravy v klidu, mohlo vyzkoušet zřízení parkovacích zón kolem Starého náměstí a náměstí Budovatelů. "Tam by ti, kteří zde bydlí trvale, mohli s vydanou kartou parkovat na vyznačených místech," řekl Picka. Ale vzhledem k tomu, že na podzim budou komunální volby, není jisté, jestli se změny stihnou a zda v nich bude nově zvolené vedení města pokračovat, dodal.

Studie a monitorovací systém pro městskou policii jsou dalšími kroky celkové změny koncepce parkování ve městě. Začala loni, kdy město vyměnilo parkomaty, takže na sedmi parkovištích už fungují chytré automaty. "Chtěli bychom tím parkujícím umožnit také to, aby si mohli třeba dobu parkování prodloužit na dálku, pomocí mobilní aplikace, například pokud se zdrží u lékaře nebo na úřadě," řekl místostarosta. Sokolov zároveň loni parkovné zdražil, v širším centru města se do té doby parkovalo zdarma nebo za pět korun na hodinu.

V dubnu začnou práce na rozšíření parkoviště o 103 míst na největším sídlišti dvaadvacetitisícového Sokolova Michal, kde žije zhruba 5000 lidí. Pokračují i přípravy odstavného parkoviště u kláštera.

V posledních deseti letech město podle mluvčího radnice Michala Švarce vybudovalo 1180 parkovacích míst takřka za 200 milionů korun. V roce 2024 byla například dokončena dvě odstavná parkoviště pro širší centrum města. U nádraží má kapacitu 85 aut, u areálu Bohemia až 115 aut.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

