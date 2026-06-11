Sokolov podruhé zadal opravu schodiště na zimním stadionu

Město Sokolov podruhé vybralo firmu, která opraví hlavní schodiště na zimním stadionu. Původní dodavatel zakázku nedokončil, a tak město muselo smlouvu vypovědět. Pokud vítěz nynějšího výběrového řízení podepíše smlouvu, měla by oprava stát 1,04 milionu korun bez DPH, řekl dnes novinářům mluvčí radnice Michal Švarc. Nové hlavní schodiště by mělo začít sloužit v září letošního roku.
Původní zhotovitel dílo dokončil ve stavu, kdy nebylo způsobilé k užívání, uvedl mluvčí. "Následně jsme tedy vysoutěžili nového zhotovitele, který schodiště, které tam teď už stojí, ale není možné ho používat, bude muset zbourat a postavit nové," uvedl Švarc.
Firma, která měla původně zakázku provést, nepostupovala podle projektové dokumentace, a tak ani částečně odvedenou práci není možné znovu využít. Protože firma nedokončila stavbu včas a podle zadání, začala jí nabíhat smluvní pokuta, která se vyšplhala na zhruba půl milionu korun. Město nakonec souhlasilo s návrhem na postupné splácení pokuty po 30.000 korunách.
Zimní stadion v Sokolově je součástí velkého sportovního areálu Baník Sokolov. Ten zahrnuje jak stadion s ledovou plochou, tak několik hřišť pro fotbal, atletickou dráhu, tenisové kurty, ale i plochy pro skateboarding nebo dětská hřiště. Město do obnovy areálu postupně investuje, aby udrželo jeho stav v podobě vhodné pro sportování klubů i veřejnosti.