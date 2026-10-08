Sokolov rozšíří zázemí zimního stadionu, vybuduje nové šatny pro malé hokejisty

Sokolov vybuduje další šatny na městském zimním stadionu. V prostorách bývalé restaurace vznikne zázemí pro děti, které hrají hokej. Novinářům to dnes řekla starostka Renata Oulehlová (ANO). Nové kabiny by malým hokejistům mohly začít sloužit v květnu 2027.
"Hokejovému klubu se velmi daří nábor dětí všech věkových kategorií. Hlavně nejmladší hokejisté si ale nemají kde ukládat výstroj, jelikož současné šatny kapacitně nestačí. Vedení města se proto rozhodlo rozšířit šatny, pro které využijeme prostory bývalé restaurace," uvedla starostka.
Dispoziční změnou a kompletní rekonstrukcí vzniknou tři šatny se sociálním zázemím. Vybavení nábytkem není součástí projektu. Z projektové dokumentace byla cena přestavby odhadnuta na 6,5 milionu korun včetně DPH. Do výběrového řízení se přihlásilo osm zájemců a vítězná nabídka je za necelých šest milionů korun. Částka půjde zcela z rozpočtu města. Během října by mělo být zhotoviteli předáno staveniště, uvedla vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková. Šatny by mohly být dokončeny příští rok v dubnu.
Zimní stadion v Sokolově je součástí velkého sportovního areálu Baník Sokolov. Zahrnuje jak stadion s ledovou plochou, tak několik hřišť pro fotbal, atletickou dráhu, tenisové kurty, ale i plochy pro skateboarding nebo dětská hřiště. Město do obnovy areálu postupně investuje, aby udrželo jeho stav v podobě vhodné pro sportování klubů i veřejnosti.