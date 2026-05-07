Sokolov rozšiřuje cyklistickou infrastrukturu, staví cyklostezku a cyklopoint

Sokolov pokračuje v budování infrastruktury pro cyklisty ve městě. Do konce června postaví na dvou místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola a do konce léta vybuduje zpevněnou cyklostezku mezi Mostem lásky a lokalitou Jižní lom. ČTK to dnes řekla starostka Renata Oulehlová (ANO.) Na oba projekty získalo město dotační podporu.
Takzvané cyklopointy jsou v Sokolově podle starostky novinkou. "Vzniknou dvě nabíjecí stanice pro kola, cyklopointy. Jeden z nich bude na Starém náměstí a druhý v areálu Zdraví u toho místa, kde je občerstvení," řekla. Vybudování obou stojanů vyjde město na 249.000 korun včetně DPH. Akce je podpořená dotací od ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje 65 procent nákladů.
Podmínkou pro vybudování byla podle Oulehlové návaznost na cyklistickou infrastrukturu, proto město vybralo místa na trasách cyklostezek. Cyklopointy budou na fungovat po vložení mince v hodnotě deset korun nebo jedno euro, kterou stojan cyklistovi po nabití zase vrátí. Nedaleko nich jsou umístěny lavičky, aby měli cyklisté svá elektrokola při nabíjení na dohled. Stojany budou také vybaveny sadou nářadí a pumpou pro dohuštění pneumatik. Náklady na provoz stojanů včetně spotřeby elektřiny zatím město vyčíslené nemá, podle Oulehlové bude provoz po určité době vyhodnocovat.
Vyřezáním dřevin, úpravou terénu a vytyčením trasy začala v závěru dubna i příprava stavby zhruba 500 metrů dlouhého úseku cyklostezky mezi Jižním lomem a Mostem lásky v centru města. Samotná zpevněná stezka bude stát osm milionů korun a práce na ní začnou podle starostky 10. května. Budování propojení cyklostezek je podpořeno z operačního programu Spravedlivá transformace dotací ve výši 85 procent nákladů. Stavba potrvá pět měsíců, nejpozději v září by se tak na nový usek mohli vydat cyklisté.
Město má hotový projekt také na propojení sítě cyklostezek směrem ke Svatavě. Podle radnice je i na tuto stavbu zažádáno o dotaci z operačního programu Spravedlivá transformace, o jejím přidělení ale zatím nebylo rozhodnuto. Stavbu by současné vedení města chtělo zahájit příští rok. Náklady budou zhruba čtyři miliony korun.
Sokolovem vede páteřní krajská cyklostezka Ohře. Měří téměř 80 kilometrů a vede bez výrazného převýšení od česko-německé hranice na Chebsku až k hranici s Ústeckým krajem na Karlovarsku. Karlovarský kraj aktuálně staví dva její chybějící úseky - u Pomezí nad Ohří a u Dalovic. Páteřní cyklostezka zatím končí v Šemnici na Karlovarsku, pro chybějící úseky zpracovává kraj vyhledávací studie.