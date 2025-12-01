V Sokolově otevřou obor pro záchranáře. Studium bude zdarma, ale s jednou podmínkou

Jitka Dolanská
  16:32aktualizováno  16:32
Nový bakalářský studijní program Zdravotnický záchranář otevře v září v Sokolově soukromá Vysoká škola zdravotnická. Zájemcům nabídne kombinovanou formu studia. To znamená, že vyučovat se bude dvakrát až třikrát v měsíci vždy v pátek a v sobotu. Program není striktně určený pouze absolventům zdravotnických škol, ale všem, kteří ukončili středoškolské vzdělání maturitou.

Vozy karlovarské záchranné služby | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Je ale třeba počítat s tím, že součástí přijímacího řízení jsou talentové zkoušky. Ty prověří fyzickou zdatnost uchazeče včetně plaveckých dovedností. Přihlášku je nutné podat elektronicky do 30. dubna.

„Předpokládáme, že se přihlásí dvacet až třicet zájemců. Ale pokud by byl skutečně velký zájem, objem místnosti pro výuku je 43 lidí,“ řekla vedoucí odloučeného pracoviště vysoké školy Miluše Bartoňková.

Krajský náměstek pro zdravotnictví Petr Kubis zdůraznil, že díky podpoře státu a kraje bude studium na této soukromé škole bezplatné.

Něco dá ministerstvo, něco kraj

„I na této vysoké škole se hradí školné. V oboru Zdravotnický záchranář je to 81 tisíc korun. Nicméně podařilo se dojednat, že ministerstvo školství v tomto případě zaplatí 40 tisíc korun a zbytek doplatí Karlovarský kraj. Ale nebude to zadarmo, budeme za to něco chtít. A to aby absolvent programu zůstal nějaký čas pracovat v Karlovarském kraji,“ upřesnil Kubis.

Podle ředitelky ošetřovatelské péče Nemocnice Sokolov Pavlíny Tůmové je otevření nového studijního programu pro nemocnici klíčovým krokem. „Tato pozice je zásadní pro intenzivní péči, pro urgentní příjem, který se u nás buduje a v příštím roce jej také otevřeme. Uvítali bychom v této souvislosti deset až patnáct zdravotnických záchranářů,“ řekla s tím, že nemocnice je připravena nadále se školou spolupracovat.

Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan ocenil podporu, kterou má škola ze strany kraje a dalších institucí.

„Také my zde působíme ve formě školitelů, studenti k nám chodí na praxe. A ačkoli je profese zdravotnický záchranář určena primárně pro záchrannou službu, i v našich nemocnicích fungují emergency, urgentní příjmy, takže tito absolventi najdou uplatnění i přímo v nemocnicích. Také bychom potřebovali co nejdříve alespoň deset absolventů, kterým bychom u nás nabídli zaměstnání v oborech urgentní medicíny nebo intenzivní péče,“ potvrdil zájem nemocnic ředitel Štefan.

Záchranná služba už nyní navyšuje své kapacity

Největší poptávku po nových záchranářích ale vznese zdravotnická záchranná služba.

„Mám velikou radost, že se povedlo nový program otevřít, a doufám, že vše poběží tak, jak má. Absolventy využijeme nejen na obměnu personálu, který postupně odchází do penze, ale počítáme i s tím, že budeme navyšovat kapacity Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, což už se v podstatě děje,“ podotkl ředitel záchranné služby Jiří Smetana.

V letošním roce už rozšířili výjezdovou skupinu v Ostrově, na příští rok chystají rozšíření výjezdových skupin v Karlových Varech a v Sokolově. „Tento trend nás jistě v následujících 20 letech čeká i nadále, pokud tedy nenajdeme jiné, třeba technologické řešení tohoto problému,“ pokračuje ředitel Jiří Smetana, který konstatoval, že krajská záchranka má kapacity na zajištění praktické části vzdělávání studentů školy.

„Pomůžeme i s dodáním některých pomůcek. Máme připravenou například vyřazenou sanitku, která může být pro výuku užitečná, a určitě i řada našich zaměstnanců se těší, že na této škole bude v budoucnu vyučovat a předávat své zkušenosti další generaci,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

V Chrudimi přibyde další soška loutky, které nechává radnice rozmístit po městě

ilustrační snímek

V Chrudimi přibyde další soška loutky, které nechává radnice rozmístit po městě. V pátek 5. prosince bude na římse městské knihovny odhalena kovová figura...

1. prosince 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Zimní stadion v Liberci je opět v provozu, podle statika zřícení střechy nehrozí

ilustrační snímek

Městský zimní stadion Svijanská aréna v Liberci je ode dneška opět v provozu. Hala byla týden zavřená kvůli vrstvě sněhu na střeše, která je ve špatném stavu....

1. prosince 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který má už v březnu příštího roku spojit Podolí a Zlíchov. Nebo je vše jinak a bylo o něm již v tichosti...

1. prosince 2025

ANO v Brně zůstává v koalici. Vyměnili hodnoty za funkce, říká Schillerová

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  16:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V neděli zanikl první český satelit, sledoval radiační prostředí a gama záblesky

ilustrační snímek

V neděli časně ráno v atmosféře přirozeně zanikl první český satelit VZLUSAT-2. Skoro čtyři roky ve vesmíru monitoroval radiační prostředí a zaznamenával jedny...

1. prosince 2025  15:09,  aktualizováno  15:09

Judas Priest se příští rok vrátí do Česka, v srpnu vystoupí v Ostravě

ilustrační snímek

Legendární britská heavy metalová skupina Judas Priest vystoupí příští rok v srpnu v ostravské Ostravar Aréně. Přijede v rámci chystaného turné Faithkeepers...

1. prosince 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Počet pacientů s infekcemi dýchacích cest v hradeckém kraji vzrostl o 19 procent

ilustrační snímek

Nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v uplynulém týdnu v Královéhradeckém kraji výrazně přibylo. Nemocných je 1265 v přepočtu na 100.000...

1. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Ústečtí zastupitelé souhlasili s podmíněným převzetím pozemků u jezera Milada

ilustrační snímek

Ústečtí zastupitelé dnes souhlasili s bezúplatným převzetím pozemků u jezera Milada, se kterými hospodaří státní podnik Diamo. Ústí nad Labem plánuje u jezera...

1. prosince 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Krumlov koupil od šéfa likérky za 40 milionů hotel Vltava. Zatím neví, co s ním

Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti....

Hotel Vltava koupil Josef Nejedlý, ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz, v roce 2017. Nyní ho za 40 milionů prodal českokrumlovské radnici. Budova teď slouží jako ubytovna, vedení města...

1. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

V Sokolově otevřou obor pro záchranáře. Studium bude zdarma, ale s jednou podmínkou

Karlovarská záchranná služba má nové přírůstky do vozového parku. (13. ledna...

Nový bakalářský studijní program Zdravotnický záchranář otevře v září v Sokolově soukromá Vysoká škola zdravotnická. Zájemcům nabídne kombinovanou formu studia. To znamená, že vyučovat se bude...

1. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za Mikulášem a čerty lze zajít na náměstí či do průvodu, dorazí i krampusové

ilustrační snímek

Kdo si chce v Olomouckém kraji užít mikulášskou veselici, má letos z čeho vybírat, včetně třeba průvodů krampusů. Většina akcí vypukne tradičně den před svátkem svatého Mikuláše, tedy 5. prosince,...

1. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Brandýs n. L. uvedl do zkušebního provozu zmodernizovanou čistírnu odpadních vod

ilustrační snímek

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v listopadu uvedl do zkušebního provozu zmodernizovanou čistírnu odpadních vod (ČOV). Součástí prací bylo i navýšení kapacity,...

1. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.