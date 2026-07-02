Sokolov začal instalovat solární panely na budovu městského úřadu

V Sokolově začala instalace solárních panelů na budovu městského úřadu. Stovka panelů za zhruba 1,7 milionu korun do budoucna pokryje spotřebu budovy, řekl ČTK místostarosta Jan Picka (VOK). Chod úřadu instalace solární elektrárny nijak neomezí.
V Sokolově se jedná o pilotní projekt, městský úřad bude první městskou budovou, která bude pro své fungování používat sluneční energii. "Využili jsme příležitosti, kterou vypsal Modernizační fond životního fond životního prostředí. Město tak zaplatí asi 70 procent a zbylých zhruba 530.000 korun pokryje dotace," uvedl Picka.
Instalace konstrukce i panelů na střechu úřadu, kde sídlí i městská policie a budova je tak v nepřetržitém provozu, by měla být hotová na podzim. Součástí projektu je i bateriové úložiště.
Sokolov má připravený také projekt instalace fotovoltaiky na zimní stadion. Podle Picky se ale město rozhodně podle toho, jaká bude úspora díky fotovoltaice na budově úřadu. Na stadion by mohly být panely nainstalovány v příštím roce.
V Karlovarském kraji je fotovoltaická elektrárna například na střeše městského bytového domu v Ostrově. V takzvaném stometráku slouží nájemníkům ve 40 bytech. Ostrov podle starosty Pavla Čekana (nestr., zvolen za Místní) bude pokračovat s instalací solárních panelů i na Domov pokojného stáří a další městské budovy.