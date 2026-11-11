Sokolov opravuje fasády domů na náměstí Budovatelů, následovat budou střechy

Sokolov opravuje fasády domů na náměstí Budovatelů, kde má městské nájemní byty. Dělníci dokončují práce ve vyšších patrech na bloku domů, které kvůli zimě přeruší. Pokračovat budou na jaře zateplením přízemní části budov, ve kterých povětšinou sídlí komerční provozovny, a opravami střech. Informoval o tom mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.
"Dělníci nyní dokončují zateplení fasády jednoho z bloků domů na náměstí Budovatelů. Koncem jara by měly začít další etapy projektu. Zahrnou výměnu střešní krytiny, částečné ubourání komínů a výměnu oken a zateplení. Balkony na domech zůstanou zachované," popsal Švarc. Práce začaly letos na jaře a dokončeny by měly být do dvou let. Stejné úpravy čekají i domy na druhé straně takzvaného Nového náměstí.
Podle mluvčího jsou náklady na první etapu vyčísleny zhruba na 13,5 milionu korun. Hradí je město z vlastních zdrojů. Poslední větší stavební úpravy městských bytových domů na náměstí Budovatelů se uskutečnily před více než 20 lety. Tehdy byla vyměněna okna. Střechy na domech pocházejí podle Švarce z 80. let minulého století.
Městský bytový fond v Sokolově, kde žije zhruba 22.000 obyvatel, spravuje městská společnost Sokolovská bytová. Město vlastní 1250 bytů. Celkem je v Sokolově přes 11.000 bytů v rodinných i bytových domech. Třetí největší město v kraji v posledních čtyřech letech hospodařilo s rozpočty mezi 730 miliony až jednou miliardou korun. Přibližně 190 milionů ročně jde na investiční projekty.