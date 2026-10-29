Sokolov zbourá část tržnice a vytvoří nové veřejné prostranství

Město Sokolov nechá zbourat přístavbu městské tržnice, historickou část budov ponechá. Místo zbouraného objektu vznikne otevřené veřejné prostranství. Demolice vyjde město na zhruba dva miliony korun, řekla ČTK vedoucí odboru investic sokolovské radnice Kateřina Klepáčková.
Přístavba tržnice z roku 1999 je v nevyhovujícím technickém stavu. Město už vybralo firmu, která ji zbourá. "Očekáváme, že k demolici by mohlo dojít, respektive bude zahájena, ještě v podzimních měsících," uvedla Klepáčková. Na zakázce město významně ušetří, původní odhadovaná cena demolice byla šest milionů korun.
Komplex městské tržnice je rozdělen do dvou budov, původní historické konírny, která byla součástí zámeckého areálu, a dostavby z 90. let. Zatímco v historickém objektu jsou malé krámky a služby, v přístavbě je klasická asijská tržnice s textilem a dalším zbožím. Po odstranění přístavby město nechá zbývající část objektu přestavět pro komerční účely.
Sokolov si nechal zpracovat studii budoucího vzhledu tržnice, jejíž součástí bude veřejné prostranství s lavičkami, stromy i možností stánkového prodeje. Celý prostor by se otevřel a lépe by zapadl k sousednímu zámku. Kdy bude projekt dokončen, zatím není jisté.