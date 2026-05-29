Sokolov znovu podpoří seniory, Univerzita třetího věku nabídne více programů

Sokolov podpoří studium seniorů na Univerzitě třetího věku i v následujícím roce, informovala starostka Renata Oulehlová (ANO). O vzdělávaní je mezi seniory velký zájem, v příštím akademickém roce si proto budou moci lidé nad 65 let vybírat z pěti programů, to je o jeden více než letos, řekla ČTK Lucie Kopková ze sokolovské Integrované střední školy technické a ekonomické, která výuku ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) zajišťuje.
"Město letos podpoří Univerzitu třetího věku částkou 120.000 korun, je to na akademický rok 2026/2027 a stejnou částkou Sokolov přispíval i v minulých letech," řekla ČTK Oulehlová. Vzdělávací kurzy pro dospělé starší 65 let jsou v Sokolově přes 20 let. Do studijních programů, které se každý akademický rok mění, se letos hlásilo téměř 90 seniorů.
"Zájem je stále velký, i když v covidové době výrazně klesl. Do té doby jsme mívali i 170 účastníků. Ti lidé jsou hlavně ze Sokolova, ale není to podmínkou, studovat mohou senioři z celého kraje," uvedla Kopková. Podle ní jsou v kurzu více zastoupeny ženy. Některé docházejí na přednášky i několik kurzů opakovaně. Docházka je dobrovolná, pouze pokud chtějí posluchači dosáhnout absolutoria, musí být přítomni alespoň na 60 procentech přednášek v každém semestru.
Oborová nabídka sokolovské Univerzity třetího věku se pravidelně mění. Například letos se přednáší v oborech Základy kriminalistiky a kriminalistické metody, Světové dějiny, Formování české státnosti a Teorie a praxe v tělovýchově seniorů, uvedla Kopková. Posluchači se sejdou vždy sedmkrát za semestr na přednášku, která trvá dvě výukové hodiny. "Jednotlivá témata kurzů vybíráme na základě poptávky posluchačů a výsledků ankety mezi nimi. Témata nabízejí i lektoři," řekla ČTK koordinátorka ZČU pro kurzy v Sokolově Kristýna Straková.
Pobočka v Sokolově byla podle Strakové založena v roce 2007, kdy byly posluchačům nabídnuty dva kurzy Historie a biologie Sokolovska a Karlovarského kraje a kurz Práce s osobním počítačem. "Za celou dobu prošlo výukou 2040 studentů, přičemž někteří se účastnili více kurzů, a jsou tudíž započítáni opakovaně," řekla ČTK koordinátorka.
Podle mluvčí ZČU Andrey Čandové se ceny kurzů pohybují od 800 do 1400 korun pro každého účastníka, řekla ČTK. Peníze putují na nájem přednáškových prostor a tělocvičny, cestovné a odměnu přednášejících, energie a studijní materiály společně s dotací města. Celkové náklady na zajištění roční výuky jsou přibližně 300.000 korun.
Výuku Univerzity třetího věku zajišťuje ZČU v Plzni i ve 20 dalších městech v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji. V Karlových Varech, Chebu, Chodově a Mariánských Lázních mohou senioři navštěvovat jinou oborovou nabídku než v Sokolově.