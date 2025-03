Sokolovská uhelná tlumí těžbu, zaměstnancům se snaží pomoci

Provozní opatření spojená s přesunem a odchody zaměstnanců Těžebního úseku začala Sokolovská uhelná uplatňovat už vloni. „Došlo k odstavení jednoho ze dvou technologických celků TC2, na konci roku se pak útlumová opatření dotkla těžby uhlí, abychom reagovali na snížené potřeby externího a interního odbytu uhlí. Část zaměstnanců jsme směrovali do jiných provozů, nebo jim naše personální oddělení poskytlo maximální součinnost při odchodu z firmy a hledání nového uplatnění. Jako odpovědný zaměstnavatel jsme naplnili ustanovení daná platnou kolektivní smlouvou a stejné podmínky budou platit i pro další opatření v roce 2025,“ uvedl Martin Čermák, člen představenstva Sokolovské uhelné.

V nadcházejícím období bude společnost hledat cestu, jak náročnou situaci ekonomicky vybalancovat. „Útlumu těžby se nedá zabránit a je nereálné vrátit se zpět k původnímu objemu těžby a stejnému fungování firmy jako v minulosti. Musíme se přizpůsobit situaci a využít čas, který ještě máme, ke stabilizaci a racionálnímu trendu v nákladové oblasti,“ zdůraznil Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné.

Klíčovou roli v rozvoji koncernu bude nadále postupně přebírat a budovat skupina SUAS GROUP, která za loňský rok vykázala zisk díky svým aktivitám především v oblasti stavebnictví nebo strojírenství.

„Naším cílem pro budoucí období zůstává tlak na maximalizaci externích výnosů, efektivní využívání techniky, kterou mají dceřiné společnosti k dispozici, a rozvoj připravovaných projektů. V tom vidíme šanci na úspěšnou transformaci celé skupiny. SUAS GROUP by měla v horizontu dvou let převzít výnosovou roli z externích zdrojů a některým dceřinkám se to už v současnosti dobře daří, ať jde o SUAS Lab, SUAS Transportation nebo o oblast stavebnictví. K tomuto cíli vede mimo jiné i racionalizace struktury firem, redukce počtu společností, které pak budou schopny uspět na externím trhu i bez podpory mateřské Sokolovské uhelné,“ dodal David Najvar, předseda představenstva SUAS GROUP.

Společnost Sokolovská uhelná vloni vytěžila cca 2,2 milionu tun hnědého uhlí a 4,6 milionu metrů krychlových skrývky. Z celkového objemu hnědého uhlí přibližně 45 procent směřovalo k tuzemským i zahraničním zákazníkům. Zbývající část skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP využila při výrobě elektrické energie a tepla. Loni to bylo celkem asi 1057 GWh elektrické energie. Společnost SUAS Teplárenská, člen skupiny SUAS GROUP, dodala smluvním odběratelům celkem cca 1,9 milionu GJ tepla vyrobeného v Elektrárně Tisová a v komplexu ve Vřesové.