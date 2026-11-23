V Karlovarském kraji dnes nad ránem začalo v některých oblastech sněžit, místy i intenzivně. Protože teploty v noci klesly pod nulu, sníh na silnicích zůstává ležet. Sněžení se vyskytuje hlavně ve střední části Karlovarského kraje na Sokolovsku a v Krušných horách, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.
V noci na dnešek padal v kraji spíš sněhový poprašek, intenzivně ale začalo sněžit okolo 06:00 a během 30 minut byly například silnice v Sokolově už bílé. Na horách mohou hrozit i námrazy.
Podle meteorologů bude v Karlovarském kraji během dne oblačno až zataženo, místy se objeví slabé občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v Krušných horách zpočátku i četnější. Kolem poledne budou srážky mimo hory většinou ustávat a večer začne oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi minus jedním stupněm až dvěma stupni nad nulou.