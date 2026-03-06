Seniory z Oloví vozí speciální taxi k lékaři i na nákupy do sousedního Německa

Zvýhodněnou dopravu k lékaři či za nákupy nabízí svým seniorům řada měst v Karlovarském kraji. V Oloví však službu povýšili na další úroveň. Své seniory a lidi se zdravotním postižením vozí na nákupy i do sousedního Německa.

Služba Senior taxi pro lidi se zdravotním postižením a seniory v Oloví na Sokolovsku se ve srovnání s dalšími městy dostala o kus výše. Klienti si mohou objednat i jízdu na nákup do Německa. /6. března 2026). | foto: FB města Oloví

„Máme to kousek. A když se mají senioři rozhodnout, zda pojedou na nákup do Sokolova, nebo do Německa, řada z nich volí Klingenthal, vzdálený jen asi 15 kilometrů,“ říká starosta Oloví Jiří Mikuláš.

Služba Senior taxi v Oloví funguje třetím rokem a zájem je velký. Starosta odhaduje, že ji aktivně využívá na pět desítek lidí starších 60 let. Město pořídilo z dotace od kraje vůz Volkswagen Caddy, podařilo se mu zajistit i profesionálního řidiče. „Je to člověk, který celý život pracoval jako řidič z povolání. Je to ale rovněž senior, a tak může jezdit jen 80 hodin měsíčně, takže ho někdy musí zastoupit zaměstnanci úřadu,“ podotkl starosta.

Senior taxi lidé z Oloví využívají hlavně na cestu k lékaři. A to nejen k místnímu praktikovi, ale i ke specialistům v Sokolově nebo Chebu. Často jezdí i za nákupy, na úřad, na poštu či do knihovny. Služba je k dispozici ve všední den od 6 do 18 hodin, v pak do 15 hodin. Po dohodě je možné ji využít i o víkendu.

Senior expres míří díky dotacím do dalších měst a obcí v regionu

Za cestu po Oloví senior zaplatí 15 korun, v případě jízdy do 15 kilometrů, což je například Sokolov či Kraslice, je to dvojnásobek. Cesta do 30 kilometrů vzdáleného Chebu či do Karlových Varů vyjde na 60 korun. Pokud je třeba jet ještě dál, za každý další kilometr klient vydá dvě koruny.

