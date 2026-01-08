Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

Jitka Dolanská, Petr Kozohorský
  10:32aktualizováno  10:46
Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i Nejvyšší soud. Na kraji vzniká komise, která se případem bude zabývat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Někdy před Vánoci jsme obdrželi výrok Nejvyššího soudu, který potvrdil, že učitelka angličtiny na sokolovském gymnáziu Dana Wittnerová, která se kvůli výpovědi soudila se svým zaměstnavatelem, byla v právu,“ uvedla Hana Žáková, krajská radní pro školství.

Učitelka už na sokolovském gymnáziu skončila. Škola podle Žákové vypořádala všechny její finanční nároky. „Případ trval přibližně šest let. My jsme museli počkat na pravomocné rozhodnutí Nejvyššího soudu, abychom věděli, kdo je v právu a kdo pochybil,“ naznačila radní.

Kraj napodruhé schválil půjčku učitelce, která se soudí s vedením školy

V rámci usnesení krajské rady nyní vznikne škodní komise, která se celým případem a všemi dokumenty bude zabývat. „Vyjádří se k částce, kterou škola musela za soudní spor vydat a samozřejmě posoudí také to, zda byl v pořádku postup ředitele Jiřího Widže,“ nastínila další postup Žáková.

Wittnerová učila na gymnáziu angličtinu. Podle vedení školy byl ale problémem fakt, že má vzdělání pouze pro druhý stupeň základních škol. Proto už v roce 2018 dostala první výpověď pro neplnění kvalifikačních předpokladů. Tu učitelka úspěšně zpochybnila.

Druhou výpověď z téhož důvodu dostala učitelka ještě během prvního sporu. Třetí pak vedení školy odůvodnilo nadbytečností, protože v mezičase sehnalo plně kvalifikovaného vyučujícího angličtiny.

Gymnázium následně nabídlo propuštěné angličtinářce vyrovnání ve výši dvou milionů korun, pokud ze školy odejde. A to v roce 2022 odmítla.

Karlovarský kraj zkusí udržet učitele ve školství různými příspěvky

Kvůli vleklým soudním sporům se učitelka dostala do nezáviděníhodné situace. „Musela jsem zrušit všechna spoření, pojištění i prodat nemovitost. A to jsem celý život pracovala,“ řekla v květnu roku 2022 na mimořádném jednání krajského zastupitelstva. Požadavek, aby se dobrovolně vzdala místa ve škole, tehdy přirovnala k vydírání.

Krajský úřad odvolanou pedagožku podpořil. Napodruhé jí v červnu roku 2022 poskytl návratnou půjčku 300 tisíc korun. Tu prosazovala zejména tehdejší opozice z ANO, půjčku ale nakonec podpořili i někteří koaliční zastupitelé.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představí Tomáš Mikyska.

Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevřel se samopalem v ruce

Podezřelého se samopalem na zádech a nožem v ruce policisté zadrželi na chodbě...

Nepříjemné překvapení čekalo na muže v Pardubicích, který šel zazvonit na souseda s žádostí, aby ztišil hlasitou hudbu. Ten mu přišel otevřít se samopalem v roce, byl opilý i zfetovaný.

8. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Mladistvý vrah prodavaček v Hradci jde na devět let do vězení, soud potvrdil i detenci

U hradeckého krajského soudu mladík čelí obžalobě z vraždy prodavaček v Hradci...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci.

8. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  10:50

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:46

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený

Na nádraží v Havlíčkově Brodě vykolejil nákladní vlak. Cisternový vagon...

V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový vagon. Má poškozený podvozek a poničený je částečně i kolejový svršek. Cisterna převážela naftu, nic z ní...

8. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  10:31

Havárie vodovodu pod Mariánským mostem v Ústí nad Labem je opravená

ilustrační snímek

Havárie vodovodu v Děčínské ulici v Ústí nad Labem je opravená. Místo je průjezdné bez omezení, obnoveny byly také dodávky vody. ČTK o tom dnes informovala...

8. ledna 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Programové prohlášení vlády neříká, jak chce řešit situaci téměř čtvrtiny domácností žijících v nájmu

8. ledna 2026  10:27

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Stánky z vánočního trhu na Václavském náměstí byly odvezeny. Ještě zbývá rozřezat a odvézt vánoční strom.

vydáno 8. ledna 2026  10:21

Teplota u šumavské Kvildy klesla dnes po půlnoci k minus 30 stupňům Celsia

ilustrační snímek

Teplota u šumavské Kvildy na Prachaticku klesla dnes po půlnoci k minus 30 stupňům Celsia. Meteorologové tam na stanici Perla v 0:30 naměřili minus 29,6...

8. ledna 2026  8:43,  aktualizováno  8:43

Policie odvolala pátrání po pohřešovaném muži z Děčína, vrátil se v pořádku domů

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po muži z Děčína, který se v pořádku vrátil domů. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí děčínských policistů Eliška...

8. ledna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

8. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

O investici za sedm miliard se nikdo nepřihlásil, teplárna zakázku rozdělila

Objekty plzeňské teplárny při pohledu z bytovek v Rokycanské ulici. (9. 8. 2023)

Investice v teplárenství jsou v poslední době velkým tématem. Nejnovější zprávou je, že rokycanská teplárna s rakouským vlastníkem hodlá letos dokončit zdroj na výrobu dálkového tepla a teplé vody z...

8. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.