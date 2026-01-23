Učitel odsouzený za sexuální útok zůstává na gymnáziu. Ať odejde, píší někteří

Dopis požadující okamžitý odchod odsouzeného učitele z řad pedagogického sboru chebského gymnázia řeší jeho ředitel Antonín Jalovec. Část veřejnosti takto reaguje na fakt, že kantor dostal u soudu stotisícovou pokutu za sexuálního napadení jedné ze studentek. Oblíbený učitel se ale dočkal i podporujících hlasů.

Prázdná třída v chebském gymnáziu. (12. listopadu 2009) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Odsouzený pedagog i ředitel Gymnázia Cheb Antonín Jalovec dostali protestní dopis, ve kterém rodiče, absolventi, sponzoři i zástupci veřejnosti požadují, aby škola na situaci reagovala. Nejlépe tak, že učitel okamžitě odejde.

Výzvu iniciovala matka dvou gymnazistů a absolventka školy Jana Juhos. Podle jejích slov je dopis především morálním apelem na kantora, který se k jednání před soudem přiznal. Má za to, že to nadále vylučuje působení učitele jako autority.

„V prostředí, kde se vzdělávají a vychovávají děti, musí být prioritou ochrana jejich důstojnosti, pocit bezpečí a důvěry. Jakékoli vaše pokračování v rolích a aktivitách spojených s dětmi nebo mladistvými bude vnímáno jako přehlížení mimořádné závažnosti dopadů vašeho chování a jako selhání hodnot, které škola deklaruje,“ napsala.

Ta také vyzvala ředitele školy, aby, pokud mu zákoník práce nedovoluje rozvázat s kantorem pracovní poměr, jej alespoň přeřadil na místo, kde se bude se studenty stýkat minimálně.

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

„Zjistila jsem ale, že příští týden má tento učitel opět vyrazit se studenty na celodenní výlet do Prahy za osobnostmi. Ředitel to ošetřil tak, že s nimi pojede další kantor jako pedagogický dozor. To mi však přijde nedostatečné a nevhodné. Mám za to, že v této situaci měl tu akci převzít někdo jiný,“ doplnila.

„Zatím jsem nenašel žádný právní důvod, který by mě opravňoval k podání jednostranné výpovědi ze strany zaměstnavatele,“ reagoval na dopis ředitel chebského gymnázia Antonín Jalovec. Dílčí úpravy, zejména pak v mimoškolních aktivitách, však podle něj v souvislosti s případem škola přijala.

Situaci na gymnáziu řeší i Karlovarský kraj. S Antonínem Jalovcem se sešla krajská radní pro školství Hana Žáková a právní zástupce kraje.

„Nenašli jsme způsob, jak jednostranně ukončit pracovní smlouvu dotčeného pedagoga. K tomu, co se stalo, nedošlo v pracovní době, ale při mimoškolní činnosti, která se s pedagogickou činností nespojuje,“ konstatovala Žáková s tím, že další postup nechá na sebereflexi učitele.

Kauza ohledně odsouzeného učitele podle Antonína Jalovce rozdělila lidi z Chebu na dva tábory s extrémními názory. „Zpětné vazby jsou velice rozporuplné. Část veřejnosti považuje jeho setrvání za nepřijatelné,“ řekl Jalovec.

Zazněla i slova podpory

Na druhou stranu je ale dost takových, kteří pedagoga podporují. „Podle nich je obětí omylu, nebo dokonce manipulace,“ podotkl Jalovec.

Jednou z těch, která učiteli vyjádřila podporu, je bývalá studentka školy Martina Ordošová. „Já jsem s ním osm let strávila v blízkém kontaktu, byla jsem součástí týmu, který s ním jezdil za osobnostmi, pomáhal mu s přípravou nejrůznějších akcí a soutěží,“ uvedla.

Ředitel Gymnázia Cheb říká, že dobrý učitel dokáže žákům přiblížit svět

Jak tvrdí, mnohokrát s ním studenti byli sami, například při přípravě materiálů pro dějepisnou soutěž. „Nikdy jsem nezaznamenala jakékoli nevhodné chování se sexuálním podtextem. Podobnou zkušenost mají i další členky týmu. On je stará škola, je spíš jadrnější a přísný,“ hodnotí osobnost pedagoga Ordošová.

Stejně jako k dětem se podle jejích zkušeností choval i k dospělým studentům. „V žádném případě to není sexuální predátor. Za tím si stojím a jako člověk, který s ním byl mnoho let v úzkém kontaktu, jsem o tom bytostně přesvědčená. Podobný názor mají i lidé, se kterými jsem o tom mluvila,“ dodala bývalá studentka gymnázia.

Otázky v soutěži pro studenty mne často dostanou do úzkých, říká historik

Na stranu pedagoga, který byl odsouzený ke stotisícové pokutě za to, že jedné ze studentek ve spánku sáhl na bradavku, se staví i bývalý ředitel gymnázia Jaroslav Kočvara. „Nemyslím si, že se ta událost stala tak, jak je popsaná. Znám tohoto kolegu třicet let a rozhodně to není typ sexuálního predátora. Za to bych dal ruku do ohně,“ řekl Kočvara.

„Vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu a zejména psychickému stavu, kterému jsem od prvních prázdninových dní po několik měsíců musel po obvinění ze strany devatenáctileté studentky čelit, jsem se po poradě s rodinou a na doporučení obhájce i lékaře rozhodl přiznat se a přistoupit na dohodu o vině a trestu, abych měl tuto pro mne devastující situaci co nejdříve za sebou,“ vyjádřil se k případu pro iDNES.cz k pokutě odsouzený pedagog.

Jak tvrdí, byl si vědom možných dopadů. „Ale soudní řízení trvající i několik let by bylo nad mé síly. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří mi v těchto pro mne i mou rodinu těžkých chvílích, vyjádřili svou podporu,“ dodal pedagog.

