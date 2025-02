Zdravotní sestra si půjčovala miliony a nesplácela, pacienta dostala do exekuce

Osmdesátiletý muž, který se v karlovarské nemocnici zotavoval po operaci, chtěl Müllerové pomoct. Napovídala mu totiž, že se ocitla v tíživé životní situaci. V průběhu roku jí napůjčoval více než 2,5 milionu korun. Peníze však už neviděl. A nebyl sám.

Podle obžaloby třiatřicetiletá Müllerová podobnými báchorkami přesvědčila k půjčkám i řadu svých kolegů a přátel. Oslovila asi desítku nebankovních společností s žádostmi o úvěry, které rovněž nesplácela.

Státní zástupce ji obžaloval, že různé nebankovní společnosti, své kolegy a známé vyprávěním smyšlenek a polopravd připravila o téměř čtyři miliony korun. Müllerová vinu přiznala a slíbila, že bude dluhy splácet.

Ačkoli žalobce navrhoval pět let ve věznici s ostrahou, Müllerová od soudu odešla s tříletým trestem podmíněně odloženým na pět let. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

„Vynesl jsem nejpřísnější možný podmíněný trest. Zohlednil jsem, že dosud nebyla trestaná, že řádně pracuje v perspektivním zaměstnání a že má snahu splácet. Také věřím, že to s náhradou škody, kterou způsobila, myslí vážně a doporučil jsem jí, aby se o to podle svých sil a možností snažila. To by ovšem nebylo možné, pokud by šla do vězení. Dále jsem stanovil, že bude pod dohledem probačního úředníka,“ zdůvodnil verdikt soudce Emil Pešina.

Na svoji snahu pomoci asi nejvíce ze všech poškozených doplatil již zmíněný osmdesátiletý pacient Karlovarské nemocnice.

Müllerová, která na oddělení pracovala jako zdravotní sestra, jej pravidelně navštěvovala, stěžovala si na svoji situaci a posteskla si, že asi přijde o byt. Nakonec jej požádala o půjčku. A její slova padla na úrodnou půdu. Muž jí v průběhu roku naposílal 1,25 milionu. Následně jí převedl na konto dalších 1,27 milionu, které vybral z investičních fondů. Navrch přidal i 76 tisíc korun, které měl doma.

Loni v dubnu pak Müllerová seniora požádala, zda by ji nedoprovodil do Prahy, že si zde potřebuje vyřídit půjčku, aby mu mohla peníze vrátit. Úvěr ve výši 325 tisíc korun s měsíční splátkou 6 500 korun však nepodepsala Müllerová, ale její doprovod, a to aniž by o tom věděl.

„On si myslel, že podepisuje smlouvu jen jako svědek. V podstatě ten dokument ani nedostal do ruky,“ uvedl jeho právní zástupce Pavel Rybář. Peníze skončily na účtu Müllerové. Ta po první splátce přestala dluh hradit.

Teprve poté, co na dveře zaklepal exekutor, senior zjistil, že smlouva je napsaná na něj. A navíc, že za úvěr ručí svou nemovitostí, o kterou by mohl přijít. Dlužnou částku ve výši takřka 900 tisíc korun nakonec zaplatila jeho rodina.