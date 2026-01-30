Snad ho to srovná, řekl soudce a potrestal muže na vyhození psa z pátého patra

Muž v lednu 2024 v noci podle obžaloby pod vlivem drog a v afektu vyhodil zvíře z okna svého bytu v Karlových Varech. Pes pád z 15 metrů nepřežil. Obžalovaný se u soudu hájil, že se třicetikilového stafordšírského teriéra snažil setřást, když se mu zakousl do rukávu, údajně během hry. O případu informoval server Novinky.cz.
Podle rozsudku, o kterém server informoval, však psa vyhodil z bytu oknem cíleně, záměrně a úmyslně. Ke třem letům vězení uložil soud muži i tříletý zákaz držení a chovu zvířat.
Obžalovaný nebyl v minulosti pravomocně odsouzen. U soudu mu ale přitížily dva později spáchané delikty, výtržnictví a potyčka. Předseda senátu Karel Velek podle serveru uvedl, že muž není schopen regulovat své chování a ovládat se tak, aby zvířatům neubližoval. „Uložený trest snad bude dostatečný pro to, aby se obžalovaný srovnal a příště se vyvaroval podobného jednání,“ řekl Velek.
Obžalovaný u soudu projevil lítost. Po pádu psa hned běžel ven, uvedl. „Vzal jsem ho do náručí. Ještě chvilku dýchal. Strašně toho lituji. Jacka jsem měl hrozně moc rád,“ řekl na svou obhajobu.
Podle Veleka si však musel být obžalovaný vědom faktu, že psa vyhozením zabije. Obhajoba, že pes vyletěl z okna jen pouhou náhodou či nedopatřením, je podle soudu naprosto nereálná, nepřesvědčivá a účelová, uvedl server.