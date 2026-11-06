Soud zamítl stížnost na volby v Chebu, kterou podali odpůrci průmyslového parku

Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh a výsledky voleb v Chebu. Stěžovali si kandidující odpůrci Strategického podnikatelského parku (SPP), kteří kandidovali za sdružení Lidé proti zóně - Nepostavíme průmyslovou zónu Cheb II. Poukazovali na to, že v předešlém referendu bylo proti SPP více voličů, ale i na málo pravděpodobnou shodu v některých výsledcích z okrsků. Soud ale výhrady označil za vágní a spekulativní a návrhu na zneplatnění voleb nevyhověl. Usnesení dnes vyvěsil na úřední desce.
Kandidátka volební strany, za kterou oba stěžovatelé kandidovali, získala v říjnových komunálních volbách 4,44 procenta hlasů a do zastupitelstva se tak nedostala. Ale jak navrhovatelé tvrdili, výsledek jejich kandidátky byl odlišný od nálad ve městě a výsledku referenda, které se konalo před necelým rokem. Tehdy se proti SPP vyslovilo 3946 z celkových 22.912 oprávněných voličů. Na ukončení projektu to nestačilo. Jenže z výsledků komunálních voleb vyplývá, že počet voličů, kteří volili strany orientované proti SPP, byl podstatně nižší. Navrhovatelé také našli některé shodné údaje o výsledcích voleb ve více okrscích.
Soud konstatoval, že návrh je postaven jen na číselných shodách. Navrhovatelé netvrdili ani nedoložili žádné konkrétní pochybení při sčítání v okrscích. "U všech návrhových námitek jsou tvrzení navrhovatelů vágní a činěna v ryze spekulativní rovině. Ostatně i samotní navrhovatelé uvádějí, že jimi prezentované indicie "zakládají pochybnosti", "evokují možnost" a podobně. Z výsledků referenda konaného zhruba 11 měsíců před volbami v obci a zaměřeného na jedno konkrétní téma, stejně jako ze subjektivního pocitu navrhovatelů z jejich volební kampaně, rozhodně nelze hodnověrně usuzovat na pozdější vůli voličů vyjádřenou jejich hlasováním ve volbách v obci," uvedl soud v usnesení.
Na rozhodnutí soudu čeká i předpokládaná budoucí koalice, kterou by podle dohody měly tvořit volební strany Volba pro město (VPM), která volby s přehledem vyhrála, Koalice pro Cheb (KPCH) a Volba pro kraj (VOK). V zastupitelstvu by měla mít takto složená koalice 18 z 29 členů. Ve volbách druhé ANO zamíří do opozice.
Letos ve městě kandidovalo deset subjektů, uspělo sedm z nich. VPM získala devět mandátů, druhé skončilo ANO se šesti mandáty. Třetí KPCH bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadilo SPD s jedním zastupitelem.