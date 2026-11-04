Soud zamítl stížnost na volby v Pramenech, o volební turismus podle něj nešlo

Krajský soud v Plzni zamítl návrh na zrušení výsledků voleb v Pramenech v Chebsku. Stížnost poukazovala na údajný volební turismus, kdy se před volbami účelově přihlašují do obce obyvatelé, aby ovlivnili volební výsledek. Podle soudu se to ale neprokázalo. Navrhovatelka psala také o možné manipulaci s volebními lístky, důvod k přezkoumání volebních výsledků ale soud neshledal. Zastupitelstvo jedné z nejzadluženějších obcí v Česku se tak může sejít v novém složení. Rozhodnutí dnes vyvěsil soud na úřední desce.
Navrhovatelka viděla hrubé ovlivnění výsledků voleb prostřednictvím fiktivních voličů primárně v tom, že na adrese Prameny č. p. 21 mělo být přihlášeno k trvalému pobytu 10 lidí, ačkoli dům na této adrese k tomu není způsobilý. Jenže soud zjistil, že v posledním roce se k pobytu v obci s 85 obyvateli přihlásil k pobytu jen jeden člověk. A na adrese, kterou navrhovatelka uváděla, jsou hlášeni jen dva lidé, a to od roku 2017, respektive od roku 2022.
Ani argument, že jsou v obci hlášeni lidé, kteří se v Pramenech nezdržují, soud neuznal. Podmínkou pro zápis do seznamu voličů pro komunální volby je přihlášení občana k trvalému pobytu v dané obci, nikoli to, že by se člověk musel v obci též trvale zdržovat, uvedl soud.
Tvrzení, že mohlo dojít k manipulaci s volebními hlasy v místnosti, když v ní zůstali jen dva volební komisaři, kteří mají vazbu na dosavadní starostku, vzal soud jen jako nepotvrzenou spekulaci.
Obec, která se v 90. letech dostala do dluhů kvůli neuskutečněným plánům na stáčení minerálky, se stále potýká se splácením dluhu státu. Ten sice poskytl obci půjčku, aby se zbavila dluhů vůči soukromým věřitelům, ale obec musí tuto půjčku splácet. Prameny mají státu splácet 800.000 korun ročně do roku 2064.
V letošních říjnových volbách kandidovaly v obci dva volební subjekty, ANO a sdružení Pro Prameny. ANO získalo v devítičlenném zastupitelstvu sedm mandátů, opoziční sdružení dva. Obec tak zřejmě i nadále povede starostka Michala Málková (ANO).