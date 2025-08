Příliš dlouho české soudy projednávaly případ německého uprchlíka, kterého v roce 1983 při pokusu o přechod železné opony na Chebsku pokousal služební pes pohraniční stráže a způsobil mu zranění s doživotními následky. Ministerstvo spravedlnosti mu kvůli průtahům přiznalo částku 32 625 korun.

Informoval o tom advokát Lubomír Müller, který Seiferta při jednání s českými úřady a soudy zastupuje.

„Řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 probíhalo na třech stupních soudní soustavy a před Ústavním soudem ČR. Soud prvního stupně rozhodl dvakrát, odvolací soud čtyřikrát, dovolací soud jednou a jednou rozhodl Ústavní soud ČR,“ píše ve zdůvodnění ministerstvo.

Soud Seiferta rehabilitoval v říjnu 2019 a teprve loni v srpnu mu přiznal odškodnění za ztížení společenského uplatnění a bolestné ve výši 150 tisíc korun.

Cizinec nedávno poslal advokátovi dopis s poděkováním, že pro něj vymohl i odškodnění za průtahy soudů.

Příběh německého uprchlíka se začal psát v roce 1983. V té době mu lékaři v někdejší NDR diagnostikovali rakovinu. Prognóza nebyla příznivá, léčba v tehdejším socialistickém bloku nebyla dostupná. Jürgen Seifert se však dočetl, že na jedné z amerických klinik by mu pomoci uměli. Když nedostal povolení odejít legálně, rozhodl se, že společně se dvěma kamarády přes hranice uteče.

„Vybrali jsme si cestu přes Československo, protože se nám zdálo, že bude nejkratší a nejbezpečnější. V trabantu jsme přijeli do Chebu a pokračovali na hranice. Bylo něco po sedmé hodině večer a my už byli takřka na místě, když se před námi utvořila kolona vozidel, které někdo vpředu kontroloval. Kus jsme couvli, zajeli do příkopu, zhasli světla, vystoupili a každý samostatně se rozběhli k hranicím,“ popsal Seifert průběh akce před soudem v Chebu, který rozhodoval o jeho rehabilitaci.

Cizinec sám běžel tmavou nocí až narazil na koleje. Na nich stál vlak. „Všiml jsem si, že poblíž je několik lidí se psy. Pak jsem slyšel ránu, snad výstřel z nějaké zbraně, tak jsem padl k zemi. Už jsem ležel, když na mne skočil služební pes a zahryzl se mi do levého stehna. Poté ke mně přiběhli nějací lidé, psa odtrhli a dali mi něco přes hlavu. Zvedli mne, ruce mi spoutali za zády,“ líčil události z roku 1983.

Podle něj však v protokolu chybí, že ho poté, spoutaného, pes napadl ještě jednou. „Tentokrát zaútočil přímo na genitálie. Utrpěl jsem vážné zranění, které mne stále trápí. Musel jsem se podrobit několika operacím,“ popsal Seifert soudu, který jej následně rehabilitoval, hrůzný zážitek z tehdy ostře střežené československé hranice. Po prvním ošetření v nemocnici v Chebu putoval Seifert do do cely a po deseti dnech byl předán k potrestání východoněmecké STASI.