Dvě eura za den vězení. Odškodnění pro „kopečkáře“ je směšně nízké, míní advokát

Jitka Dolanská
  9:32aktualizováno  9:32
Více než pětatřicet let po sametové revoluci se Český stát stále po všech stránkách nevypořádal s oběťmi železné opony. Lidé, kteří byli za totality při cestě přes hranice zadrženi a bez soudu uvězněni, se dosud marně domáhají důstojného odškodnění. Za každý den, který museli strávit za mřížemi československých věznic, mají nárok na 2,2 eur. Ovšem až poté, co je české soudy rehabilitují.

Obhájce Lubomír Müller | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Je to tak, částka toho odškodnění je skutečně až směšně nízká. Bohužel, nikdo s tím nechce nic dělat. Vláda letos přijala usnesení, že se tím nebude zabývat, že to odkládá a nechce tu věc nijak řešit. Vše je možné dohledat na stránkách vládních usnesení,“ informoval advokát Lubomír Müller, jenž lidi, kteří na hranicích ztratili důstojnost, zdraví nebo dokonce život, před českými soudy zastupuje.

Podle jeho odhadu jsou takových lidí tisíce. Na soudní rehabilitaci jich zatím dosáhlo přibližně šest desítek. Mnohé z případů jsou natolik šokující, že i po letech vzbuzují emoce. „Jeden z nejsilnějších byl případ osmnáctiletého Hartmuta Tautze, který se pokusil v létě 1986 překročit hranici na území současného Slovenska. Málem se mu to povedlo. Dvaadvacet metrů od cíle jej však dostihli psi pohraničníků a chlapce roztrhali,“ popsal případ Müller s tím, že v roce 2017 byl mladík rehabilitován.

Odškodnění Němce pokousaného na hranicích se příliš táhlo, Česko musí platit

Jenže věc má tragický háček. Kdyby totiž mladíkovi někdo včas pomohl, mohl žít. K odpovědnosti se však nikdo nehlásí a stát si myje ruce. „Nikdo nechce uznat, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu tím, že mu nebyla řádně a včas poskytnuta první pomoc. To je na tom to smutné. Ano, byl rehabilitován, to je v pořádku.“ řekl Müller.

To, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, že mu nebyla poskytnuta včas první pomoc, však podle něj všichni odmítají. „Naposledy mi napsal ministr vnitra Vít Rakušan, že nehodlají verdikt nesprávný úřední postup vyslovit. Celý případ je dodnes velmi bolestný pro jeho maminku, která stále žije, je jí 81 let, a také pro jeho o tři roky starší sestru Carolu,“ podotkl advokát Müller.

Příběhů, které advokát vyslechl, je celá řada. Ozval se mu člověk, který na hranicích dostal kulku do stehna. Zastupoval před soudem děti, které viděly svého otce umírat poté, co jej pohraničníci postřelili. Obrátili se na něj příbuzní dvou rakouských rybářů, které pohraničníci zastřelili, protože se shodou náhod ocitli pár metrů za hraniční linií.

Podvod komunistické StB s falešnou hranicí připomíná v Chebu nová tabule

Zajímavé kauze se věnoval v Chebu, kde se před soudem řešil případ, kdy mladík ze západního Německa pašoval ve voze svého otce východoněmeckou přítelkyni. Soud jej rehabilitoval, ovšem Opel Manta, který mu tehdy československý stát zabavil, zpět nedostal.

„Na tom případu je zvláštní to, že ten vůz československý stát zkonfiskoval, přestože mladíkovi nepatřil. Začal jsem po něm pátrat, ale tady se někomu podařilo promyšleným a rafinovaným způsobem zamést stopy tak, aby bylo nedohledatelné. A to jsem vyvinul skutečně dost velké úsilí, abych ho našel. Marně,“ zavzpomínal advokát s tím, že zásadní informací je zápis z jednání Okresního soudu v Chebu.

Rehabilitovanému Němci má ČR vrátit auto zabavené v roce 1989. Je nezvěstné

Senát pod vedením soudce Jana Stužky dne 2. února 1989 rozhodl o konfiskaci automobilu. Vlastníkem sportovního Opelu v hodnotě 30 tisíc tehdejších západoněmeckých marek, který jezdil jen přibližně rok, se tak stal stát. Podle posledních informací skončil v autobazaru v Klatovech. Komu a za kolik jej bazar prodal, ani zda vůz ještě vůbec existuje, se zjistit nepodařilo.

„S lidmi, kteří byli zatčeni a následně omezeni na svobodě, se zacházelo jako se zločinci. To je také důvod, proč se mnozí na mne obracejí. Chtějí mít černí na bílém, že nic neprovedli. Jiná věc je, že mnoho z nich bylo po zadržení vydáno do NDR, kde je čekal soud a vězení. Ale ten začátek, ten se stal na území tehdejšího Československa. To, že byli vydáni k potrestání do NDR, bych v určitém smyslu přirovnal k případům, kdy četníci za protektorátu někoho zadrželi a vydali ho gestapu, odkud pak šel rovnou do koncentráku,“ dodal Lubomír Müller.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Škola v Hradci Králové kvůli sporu neotevřela, děti musejí dál dojíždět

Základní a mateřská škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové kvůli sporu města s majitelem sousední nemovitosti dnes neotevřela. Město pro školu, kterou od...

1. září 2025  9:04,  aktualizováno  9:04

Škola v Hradci Králové kvůli sporu neotevřela, děti musejí dál dojíždět

Základní a mateřská škola v Malšově Lhotě v Hradci Králové kvůli sporu města s majitelem sousední nemovitosti dnes neotevřela. Město pro školu, kterou od...

1. září 2025  9:04,  aktualizováno  9:04

Několik zraněných po bitce na Stodolní ulici v Ostravě, policie hledá svědky

Policie hledá svědky hromadné bitky na známé Stodolní ulici v centru Ostravy, po které zůstalo několik lidí zraněných. Vyšetřovatelé mají zájem o osobní výpovědi i případné záznamy z mobilů.

1. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Slizké, mohutné jako míč. Velké Dářko zaplavily invazní bochnatky americké

Slizké koule, blížící se svou velikostí klidně až fotbalovému míči, zaplavily rybník Velké Dářko na Žďársku. Jedná se o invazní bochnatky americké. A i když vypadají dost nevábně, lidé se jich bát...

1. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Louny rozšířily placené parkování. Zaděláno na mrtvé centrum, vzkazují lidé

Radnice v Lounech zpoplatnila další parkovací místa v historickém centru, která vznikla po nedávném zjednosměrnění dopravy. Řidiči nově musí platit v Hilbertově ulici a na komunikaci kolem Mírového...

1. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Srpen byl v Ústeckém kraji nejtragičtějším měsícem na silnicích, zemřelo 6 lidí

V Ústeckém kraji zemřelo o prázdninách na silnicích sedm lidí, o tři více než před rokem. Srpen je zatím nejtragičtějším měsícem roku z pohledu dopravních...

1. září 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech

Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár nákladního auta. Řidiči se nic nestalo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) doporučuje místo objíždět přes...

1. září 2025  8:12,  aktualizováno  10:19

Uhelný trh

Začátek školního roku 2025-2026 v Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu.

vydáno 1. září 2025  10:14

Bitget vykazuje v derivátech průměrně přes půl bilionu měsíčně a dle zprávy CoinDesk vede v likviditě ETH a SOL

1. září 2025  10:13

O prázdninách zemřelo při nehodách na jihu Čech deset lidí, nejvíce za tři roky

O letošních prázdninách zemřelo při nehodách na jihu Čech deset lidí. Je to nejvíc za poslední tři roky. Loni o prázdninách na silnicích zahynulo šest lidí. Od...

1. září 2025  8:30,  aktualizováno  8:59

Opavu čeká dopravní omezení roku. Zavře se Ratibořská, výpadovka na Hlučínsko

Dopravu téměř v celé Opavě ovlivní úplná uzavírka Ratibořské ulice. Silničáři tam během sedmdesáti dní odstraní mostní provizorium, po němž řidiči zdolávali řeku Opavu poté, co původní most nevratně...

1. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Dvě eura za den vězení. Odškodnění pro „kopečkáře“ je směšně nízké, míní advokát

Více než pětatřicet let po sametové revoluci se Český stát stále po všech stránkách nevypořádal s oběťmi železné opony. Lidé, kteří byli za totality při cestě přes hranice zadrženi a bez soudu...

1. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.