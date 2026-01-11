Hlasovat pro svou oblíbenou alej mohou lidé do 28. ledna. Vyhlášení výsledků soutěže bude 4. února. Všechna nominovaná stromořadí jsou na webu alejroku.cz.
„Pozitivem jubilejního 15. ročníku tradiční ankety je návrat alejí Karlovarského kraje. Ten svá zajímavá stromořadí přihlásil opět po několikaleté pauze,“ uvedl mluvčí Arniky Luboš Pavlovič. Nejvíce přihlášených alejí, devět, má v tomto ročníku ankety Středočeský kraj.
Alej Přátelství usiluje o úspěch v anketě, potřebuje ale odbornou pomoc
První karlovarskou nominací je Alej k Loretě ve Starém Hrozňatově u Chebu. „Propojuje přírodní, historické a kulturní dědictví karlovarského regionu a lemuje historickou poutnickou cestu k významnému sakrálnímu místu,“ popsali zhruba 300 metrů dlouhou javorovo-jasanovou alej.
Alejí vede červená turistická značka a je oblíbeným místem pro procházky. Každoročně se sem vydávají i stovky běžců při tradičním silvestrovském běhu.
Dalším nominovaným stromořadím je alej ve Smetanových sadech před Alžbětinými lázněmi v Karlových Varech. Čtyřřadá alej tvořená vzrostlými lípami směřuje k průčelí lázeňské budovy a k fontáně s aktem dívky. Park je hojně využívaný při mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, protože lipové stromořadí tvoří příjemný stín.
Nejmladší alejí, která z Karlovarského kraje usiluje o zisk ocenění, je Stromokruh v Sokolově. Ten byl vysázen na sídlišti Vítězná v roce 2020 jako připomínka dětí narozených v covidovém období. Tvoří jej 12 stromů, za každý měsíc v roce jeden.
Sto stromů ke stému výročí republiky. U jezera Medard vznikla alej
O tři roky později ho doplnila Studentská alej, v níž každý ze sedmi stromů patří jedné ze školek ve městě. Dalších šest stromů symbolizuje základní školy a základní uměleckou školu a sedm stromů patří sokolovským středím školám. Posledních pět stromů je věnováno institucím jako knihovna, Dům dětí a mládeže, město Sokolov a partnerským městům Saalfeld a Schwandorf.
„Studentská alej je věnovaná starším dětem, žákům a studentům, aby jim připomínala, že v Sokolově mají své kořeny a třeba, až půjdou za deset dvacet let okolo, vzpomenou si na dobu, kdy byli ještě dětmi nebo studenty a stromy sázeli,“ stojí v popisu soutěžní aleje.
Anketa Alej roku chce připomenout, že stromořadí nejsou pouze krajinným prvkem, ale také zadržují vodu a poskytují domov stovkám živočichů, uvedl mluvčí Pavlovič. Kromě zisku titulu se jedna z alejí dočká i kořenové vyživující injektáže. Hlasující mohou vyhrát let balonem, fototechniku a další ceny.