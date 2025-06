Místo kasina kavárna a restaurace. Františkolázeňský Společenský dům ožívá

„S nikým ze zájemců nebyla rozumná dohoda,“ uvedl františkolázeňský místostarosta Otakar Skala.

Ještě relativně nedávno přitom město jednalo s německou firmou, která měla zájem kasino v srdci Františkových Lázní otevřít. Nevyšel ani předchozí záměr pronájmu. Firma New Crown Entertainment and Tourism Ltd Company vlastněná Číňany sice podepsala smlouvu, ale nezaplatila kauci. Dokument tak nenabyl účinnosti.

Teď se radnice dohodla na pronájmu s firmou Spa Resort PawlikAquaforum Františkovy Lázně. Ta v budově s výhledem na legendární sošku malého Františka a známý Františkův pramen začala provozovat kavárnu a plánuje otevřít i restauraci.

„Prostor restaurace bude nutné zrekonstruovat, hlavně vyměnit pochozí skla nad akváriem v podlaze, kde plavou barevní koi kapři. Hostům by se měla restaurace otevřít koncem příštího roku,“ potvrdil Otakar Skala s tím, že úpravy půjdou za nájemcem prostoru.

Ohledně prvního patra, kde se v minulosti točily rulety, má františkolázeňská radnice rovněž jasno. Hodlá sem přestěhovat městské muzeum. Studie už je hotová, město v těchto dnech zadalo vypracování projektu pro stavební řízení.

„Kolik to bude stát, to nyní nevíme. Předběžná cena vyplyne až z hotového projektu. A časový horizont také nedokážu odhadnout, to bude záležet i na penězích,“ podotkl Skala. Městské muzeum, které by se do zrekonstruovaného prostoru mělo přesunout, v současnosti sídlí ve vile u jezírka, kde bojuje s nedostatkem prostoru.

Oživením památky město ušetří ročně čtyři miliony korun z rozpočtu. „Tolik nás stála údržba prázdné nemovitosti. Bylo třeba ji temperovat, střežit a hasit případné problémy. Naposledy jsme řešili, pokud si vzpomínám, opravu střechy,“ podotkl Skala s tím, že město se tak zbavuje takové své Achillovy paty, která jej dlouhodobě trápila.

„To, že se znovu otevře jeden z nejkrásnějších domů na Národní třídě, že po letech znovu začne žít a sloužit, vnímám jako nejdůležitější,“ dodal.

Původní objekt Společenského domu zahrnoval hostinec, pitný a taneční sál. Postaven byl v letech 1793 až 1795 podle plánů Thobiase Grubera a Johanna Rothhesela.

Dům plnil funkci společenského centra, kde se lázeňští hosté scházeli u společné tabule, trávili volný čas četbou, u kulečníku nebo při večerních zábavách. Dokončení lázeňského „Trakteurhausu“ města Chebu za vlády císaře Františka II. roku 1795 připomíná nejstarší pamětní deska ve městě umístěná na severní stěně budovy.

Roku 1874 Společenský dům včetně staré kolonády odkoupilo město Františkovy Lázně, které komplex rozšířilo o velkolepý „Konversační sál“ vystavěný v letech 1876 až 1877 podle návrhu architekta Gustava Wiedermanna. Tato úprava učinila ze Společenského domu jednu z dominant Františkových Lázní. Stavba, ve které se mísí nejrůznější architektonické styly, je živým důkazem bohaté historie města.