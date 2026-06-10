Karlovarský kraj vybral firmu, která za 45,85 milionu korun přestaví urgentní příjem v chebské nemocnici. Práce začnou do měsíce, hotové by měly být příští rok v létě. O výsledku veřejné soutěže informoval krajský radní Erik Klimeš (ANO).
Do tendru na zakázku se přihlásily čtyři zájemci a podle Klimeše všichni splnili podmínky. Kraj z nabídek vybral tu nejlevnější. "Nový urgent by měl stát do 320 dnů zahájení," řekl Klimeš. Administrativu potřebnou k předání staveniště chce mít kraj hotovou nejpozději do konce července.
Předpokládaná cena zakázky byla 50,5 milionu korun, soutěží se ji kraji podařilo snížit. V chebské nemocnici kraj zároveň nyní projektuje prostory pro magnetickou rezonanci a chystá stavbu heliportu. Ten by měl být podle Klimeše u právě opravovaného pavilonu C, kde bude na přelomu června a července otevřeno modernizované oddělení onkologie a chystá se tam vznik zubní kliniky. Magnetická rezonance tak bude zhruba 100 metrů od přistávací plochy, právě vyšetření na magnetické rezonanci je často první, které pacienti transportovaní vrtulníkem absolvují.
Kraj pokračuje v budování urgentních příjmů i v dalších dvou nemocnicích. Na všechna tři nová akutní příjmová oddělení získalo hejtmanství evropskou dotaci 179 milionů korun. Celkové náklady na vybudování tří urgentních příjmů v Karlových Varech, Sokolově a Chebu budou ale výrazně vyšší. Přesto kraj neuspěl se žádostmi o navýšení dotace, které podával kvůli tomu, že nemá fakultní nemocnici a patří mezi strukturálně postižené.
V sokolovské nemocnici, kterou provozuje společnost Penta Hospitals, ale jejímž majitelem je kraj, začala stavba urgentního příjmu loni v létě. Práce za téměř 126 milionů korun by měly být hotové letos na podzim. V karlovarské nemocnici začala 2. června stavba čtyřpodlažní budovy, kde bude urgentní příjem. Pavilon G1 bude stát 550 milionů korun, stavba by měla být hotová v závěru roku 2028.