Společnost PKS stavby vypověděla smlouvu na rekonstrukci SUPŠ v Karlových Varech

Společnost PKS stavby vypověděla smlouvu na rekonstrukci Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠ) v Karlových Varech. Důvodem je statický stav objektu a chybějící dokumentace. Práce již v minulosti zastavil statik a nový projekt firma dosud neobdržela, uvedla dnes firma PKS stavby ve vyjádření. Stavba za 1,2 miliardy korun, která je také jedním ze strategických projektů kraje v programu Spravedlivá transformace, se tak zcela zastavila. Vyjádření Karlovarského kraje ČTK zjišťuje.
"Na stavbě byl zjištěn mnohem horší statický stav, než předpokládala smluvní projektová dokumentace. Proto byly práce již v listopadu zastaveny statikem. Investora jsme následně požádali o novou projektovou dokumentaci, abychom mohli ve stavbě pokračovat. I když jsme se snažili s krajem dohodnout, není do dnešního dne vyřešen ani nový projekt, ani statika objektu,“ vysvětluje ředitel PKS stavby a. s. Jaroslav Kladiva.
Projektovou dokumentaci nezpracovávala firma PKS stavby, ale generální projektant, kterého si najal Karlovarský kraj. Podle firmy obě strany jednaly o dalším postupu. "Zároveň měl být dle dohody z března tohoto roku nejprve do 15. června a posléze do 31. července dodán nový projekt, což se nestalo. Kraj zároveň vyslovil názor, že by si firma PKS stavby měla sama dopracovat potřebné dokumenty. S tím ovšem společnost nemohla souhlasit," uvedla firma v dnešním vyjádření.
Podle Kladivy firma zatím nikdy nebyla nucena od smlouvy o dílo odstoupit. "Maximálně jsme se snažili o nalezení řešení vzniklé situace, ale bez platné změnové dokumentace, reagující na skutečný statický stav rekonstruovaných objektů, není možné v realizaci podle uzavřené smlouvy pokračovat,“ dodal Kladiva.
Stavba nového komplexu SUPŠ a rekonstrukce její původní budovy začala loni 12. října. Současná kapacita keramické školy je zhruba 350 studentů. Po dostavbě a rekonstrukci měla mít škola kapacitu až 650 studentů. Uvažovalo se i o tom, že by zde mohla začít působit vysoká škola. Z toho ale nakonec zřejmě sejde. První etapa stavby by měla být hotová v roce 2027, druhá etapa, včetně výstavby nové budovy, měla skončit v roce 2028. Celkové náklady by měly dosáhnout až 1,57 miliardy korun.
Původní historická budova střední školy se v současné době nevyužívá. Důvodem je havarijní stav betonu původní stavby. Škola vyučuje v přilehlých budovách postavených za socialismu. Návrh na moderní areál vytvořila architektonická kancelář Petr Hájek - Architekti. Ta v Karlových Varech navrhla i vestavěný sál v Císařských lázních. SUPŠ měla být po Císařských lázních druhou nejdražší investicí kraje za poslední roky.