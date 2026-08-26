Spolek chce získat dotaci na obnovu lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku

Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, se kterým se chce ucházet o dotaci z programu Spravedlivá transformace. Postupná obnova zdevastovaných objektů s velkou památkovou hodnotou dosud postupovala pomalu. Projekt Areál městských lázní Kyselka, který získal i ocenění v soutěži Stavby Karlovarského kraje, by mohl postup obnovy výrazně posunout, míní ředitel obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Miroslav Perout.
"Pokud chceme vrátit život celému areálu, nemůžeme postupovat pouze po jednotlivých budovách. Potřebujeme vytvořit komplexní projekt, který umožní spojit investice, partnery i různé zdroje financování. Právě to je smyslem další etapy přípravy," uvedl Perout. S připravovaným projektem a dalšími kroky chce spolek Lázně Kyselka seznámit veřejnost 10. září.
Projekt Areál městských lázní Kyselka letos získal v soutěži Stavby Karlovarského kraje první místo v kategorii Projekty. Odborná porota soutěže, kterou pořádá Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, ocenila návrh ateliéru OV architekti, jehož autorem je Štěpán Valouch.
Areál lázní Kyselka patří k nejcennějším souborům lázeňské architektury v Česku. Dosavadní práce pomohly stabilizovat nejohroženější části historických budov a zpomalit jejich další devastaci, samy o sobě však dlouhodobou záchranu areálu nezajišťují. Technický stav budov se nadále zhoršuje a tempo jejich obnovy je při současných možnostech pomalejší než rychlost chátrání.
Cílem proto není pouze pokračovat v opravách jednotlivých objektů, ale připravit jejich obnovu jako jeden funkční celek. Devět historických budov má v budoucnu vytvořit moderní centrum zaměřené na zdraví, dlouhověkost a lázeňství, které bude respektovat památkovou hodnotu místa a přinášet dlouhodobý ekonomický i společenský přínos regionu.
„Nejde o jednu dotaci ani o jeden stavební projekt. Cílem je připravit Kyselku tak, aby bylo možné v dalších letech mobilizovat různé zdroje financování a výrazně urychlit obnovu celého areálu. Pokud má Kyselka znovu skutečně žít, potřebujeme postupovat strategicky a ve větším měřítku," říká konzultantka pro fundraising Erika Smrtová.
Na přípravě záměru spolupracuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka s odbornými a regionálními partnery, mezi které patří Institut lázeňství a balneologie a Národní památkový ústav. Do budoucna počítá také se spoluprací s Fakultou architektury ČVUT v Praze. Podporu záměru vyjádřily Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, obec Kyselka a společnost Mattoni 1873.