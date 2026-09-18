SPŠ Ostrov posílí díky novým dílnám výuku autooborů i elektromobility

Střední průmyslová škola (SPŠ) Ostrov na Karlovarsku dnes zahájila provoz v nově vybudovaných dílnách pro obory Autotronik a Automechanik. Praktické dílny pro automobilové obory završily snahu školy centralizovat výuku do areálu Centra technického vzdělávání, které v Klínovecké ulici v Ostrově působí od září 2011. Dosud museli studenti těchto oborů dojíždět do dílen v Karlových Varech, řekl dnes při představení dílen ředitel školy Pavel Žemlička.
"Jsou to prostory pro výuku odborného výcviku, to je v podstatě servis. Ty učebny na výuku teoretickou jsou trošku jinak koncipované a jinak dělané, ale tohle je dělané tak, aby servis obsahoval všechno, co v servisu je. Z hlediska výuky máme tady auta, která jsou ze Škody z Mladé Boleslavy, jsou poměrně nová, to znamená, že na nich se žáci učí montáž a demontáž a opravy. A částečně samozřejmě se dělá i oprava aut zvenku," řekl Žemlička.
Hlavním cílem a očekávaným přínosem projektu je zvýšení kvality odborného výcviku, přiblížení vzdělávacího procesu praktickým dovednostem z výroby a provozu a v neposlední řadě i posílení výuky elektromobility. Vybavení v hodnotě zhruba sedm milionů korun by mělo zaručit na deset až 15 let špičkovou přípravu odborníků do moderních provozů, vysvětlil význam projektu Žemlička.
Nové dílny byly vybudovány díky dotaci 60 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace. Stojí na volném pozemku v zadním traktu areálu. Žáci tak mají k dispozici bezbariérové výukové prostory, které poskytují dostatečný komfort jim i pedagogů. Dílny jsou vybaveny nejlepší technikou a zařízením dostupným na současné trhu. To je důležité nejen pro další uplatnění v praxi v autoservisech, ale například i s ohledem na plánovaný příchod automobilky Daimler Trucks do Chebu, která bude potřebovat odborníky z oblasti auto-moto.
Zároveň jde o energeticky soběstačnou stavbu. Elektrickou energii dodávají fotovoltaické články, teplo zajišťuje tepelné čerpadlo. Nespotřebovaná energie bude využita v hlavní budově, proto se také očekává úspora provozních nákladů školy, doplnil ředitel.
SPŠ Ostrov je jednou z pilotních škol České republiky zapojených do systému rozvoje výuky autooborů. Tento systém sdružuje vždy jednu školu z každého kraje, která plní roli metodického a odborného centra pro daný region.
Jedna z dílen je věnována dopravním prostředkům na elektropohony. V rámci výuky postavili žáci a učitelé i svůj elektromobil, který má certifikaci pro jízdu na veřejných komunikacích. Stavbou elektromobilu škola navázala na dřívější stavbu benzinového automobilu Kaipan.
Součástí projektu je také vybavení dílen pro obor Strojírenství, kde bude upravena elektroinstalace a budou napojeny nové stroje.