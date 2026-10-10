Starostka: Pramenům stát zbytek dluhu neodpustí, obec jedná o snížení splátek

Pramenům na Chebsku, v minulosti jedné z nejzadluženějších obcí Česka, ministerstvo financí dluh neodpustí. ČTK to řekla starostka Michala Málková (ANO) s odvoláním na vyjádření ministerstva k žádosti obce o prominutí dluhu. Prameny mají státu splácet 800.000 korun ročně do roku 2064. Jednat ale budou o novém nastavení výše splátek, uvedla Málková. Ta pravděpodobně bude starostkou i v dalším volebním období, ANO v obci získalo ve volbách 73,5 procenta hlasů. Prameny hospodaří s ročním rozpočtem okolo tří milionů korun.
Obec se dostala do problémů, když před lety chtěla vybudovat stáčírnu minerálních vod. Investovala do průzkumných a přípravných prací, ale z projektu nakonec sešlo, když tehdejší záměr zablokovali ochranáři. Dluhy s úroky postupně narostly téměř na 120 milionů korun. Obec přišla o většinu majetku. Dluhy se podařilo snížit i prodejem pozemků s osmi vrty s minerálními prameny, které se tehdy prodaly za 22,4 milionu korun jedinému věřiteli obce - firmě Real Aspekt.
Bezúročná státní půjčka 33,7 milionu korun umožnila obci na jaře 2021 splatit všechny exekuce, a odblokovat tím obecní účty. "Z ministerstva financí nyní máme vyjádření, že dluh odpustit nejde. Tato forma finanční pomoci to neumožňuje," řekla ČTK Málková. Obec podle ní jedná o možnostech změny výše splátek. Dosud činí 800.000 korun ročně. "Ta finanční pomoc je bezúročná, takže nás úplně netrápí, jak dlouho ji budeme splácet. Chtěli bychom proto nižší splátky, aby obci zbylo více peněz na rozvoj," dodala. Prameny mohly díky půjčce začít hospodařit s vlastním rozpočtem nebo také žádat o dotace.
Starostkou je Málková od května 2012 a stala se jí poté, co byly Prameny několik let bez vlastního vedení a řídil je úředník ministerstva. V době, kdy se vedení obce chopila, byl dluh zhruba 95 milionů korun. Před jejím nástupem, když obec přišla o většinu majetku, se opakovaně nedařilo obecní samosprávu poskládat. Prameny neměly ani zastupitelstvo, jelikož to se v předchozím volebním období třikrát rozpadlo. O základní správu se muselo postarat ministerstvo vnitra.
Málková svůj post obhájila opakovaně. K letošním komunálním volbám přišlo v Pramenech volit 90,67 procenta voličů. Zastupitelů za ANO bude v následujících čtyřech letech o jednoho více, mandát získalo podle serveru volby.cz sedm lidí. Málková dosud vedla v devítičlenném zastupitelstvu v končícím volebním období šestičlennou většinu. K volbám dnes a v pátek přišlo 68 lidí ze 75 jmen na seznamu voličů. Ve volbách v roce 2022 získalo ANO 68,80 procenta odevzdaných hlasů. K urnám tam tehdy přišlo 85 z 95 oprávněných voličů, účast byla zhruba 90 procent.
Na obec byla v roce 2018 vypsána veřejná sbírka. Vybraly se necelé tři miliony korun, za které Prameny obnovily veřejné osvětlení. Tím podle Málkové výrazně ušetřily na provozních nákladech, obec za elektřinu od výměny lamp platí asi o polovinu méně, teď zhruba 30.000 korun ročně. Dlouhodobě obec trápí stará kanalizace a čistička odpadních vod.