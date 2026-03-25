Státní památky v Karlovarském kraji nabídnou letos nové trasy i prostory

Státní památky v Karlovarském kraji nabídnou v letošní sezoně nové prohlídkové trasy, zpřístupněné historické prostory i pestrý kulturní program. Sezona tradičně začne velikonočními akcemi o prodlouženém víkendu 2. až 6. dubna, informovala mluvčí Územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) Alena Michálková. V Karlovarském kraji ústav spravuje zámky Valeč a Kynžvart, hrad a zámek Bečov nad Teplou a od loňska i industriální památku Rudá věž smrti.
Zahájení návštěvnické sezony ve Valči na Karlovarsku bude spojené s připomínkou 40 let od ničivého požáru, který zásadně změnil podobu zámku, kam ročně zamíří přes 10.000 návštěvníků. "O velikonočních svátcích proto kastelán připravil mimořádnou prohlídku, která návštěvníky zavede i do běžně nepřístupných částí objektu. Na Velký pátek se uskuteční komentovaná prohlídka, která propojí zámecký kostel Nejsvětější Trojice, rodovou hrobku, valečskou křížovou cestu a kalvárii a přiblíží barokní pohled na krajinu a duchovní symboliku tohoto jedinečného areálu," uvedla Michálková. Pro milovníky historických zahrad bude 6. dubna připravena komentovaná procházka zámeckým parkem, která představí vývoj valečské zahrady od její barokní podoby až po proměnu v romantický park 19. století.
Státní zámek Kynžvart na Chebsku, jehož návštěvnost se pohybuje okolo 35.000 lidí ročně, oficiálně zahájí návštěvnickou sezonu ve čtvrtek 2. dubna. Součástí velikonočního programu budou tvořivé dílny pro děti.
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou na Karlovarsku letos oslaví 30 let od otevření veřejnosti. Od skromných začátků nyní každoročně láká téměř 60.000 návštěvníků. Hlavní lákadlem letos bude zpřístupnění autenticky dochovaného středověkého hradu z poloviny 14. století. Nové prohlídkové trasy zavedou návštěvníky do hradu i hradní kaple, připravují se i vzdělávací programy pro školy zaměřené na život ve středověku. Novinkou bude rovněž zpřístupnění pravé části zámeckých zahrad po rekonstrukci a nově instalované jídelny a přístěnku.
Specifickým místem mezi památkami spravovanými NPÚ je industriální areál Rudá věž smrti u Ostrova na Karlovarsku. Národní kulturní památka připomíná historii uranového hornictví a nucené práce politických vězňů v 50. letech minulého století. Jednou z hlavních akcí letošního roku bude 30. května pietní setkání Jáchymovské peklo, které pořádá Konfederace politických vězňů České republiky. Hlavním cílem letošní sezony je dokončení technických úprav, které umožní pravidelný návštěvnický provoz. V areálu Rudé věže smrti se budují přípojky vodovodu a kanalizace, připravuje se přívod elektřiny a provádějí se další nezbytné opravy. Pokud se podaří práce dokončit podle plánu, mohl by pravidelný návštěvnický provoz začít v květnu.