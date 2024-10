Lávku do Hájů v Chebu nahradí most. Bude i pro nákladní auta

„V současné době je podaná žádost o stavební povolení. Ještě čekáme na potvrzení majetkoprávních vztahů ohledně několika pozemků, kterých se stavba dotkne, a se Správou železnic si musíme vysvětlit některé podmínky v technické dokumentaci. Očekávám, že bychom do konce roku mohli mít stavbu povolenou, následně v tendru vybereme zhotovitele a příští rok, někdy na přelomu jara a léta, by se mohlo kopnout do země,“ předestřel plány chebské radnice zástupce starosty Pavel Pagáč.

Město chce v té souvislosti podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud Chebští uspějí, podpora by mohla dosáhnout až devadesáti procent uznatelných nákladů.

„Původně jsme mluvili o tom, že most bude stát kolem 100 milionů, ale vše zdražuje. Cena díla by se vzhledem k růstu cen materiálů, pohonných hmot i práce mohla vyšplhat ke 160 milionům korun. Navíc jde o komplikovaný projekt a bude nutné hradit rovněž výluky,“ konstatoval Pagáč.

Lávka totiž překračuje elektrifikovanou železniční trať do Německa, jsou pod ní zavěšeny kabely a přívod vody pro celou lokalitu Hájů. Navíc tudy vede hlavní kanalizační řad, odvádějící ze čtvrti Háje splašky.

I kvůli tomu padlo rozhodnutí, že původní železnou lávku nahradí takzvaný přesypaný most. To znamená, že železniční trať i s trolejemi obkrouží skořepinový skelet z železobetonu, který se následně zasype zeminou. Vznikne tak jakýsi tunel, kterým bude projíždět vlak. Nahoře na vrcholu celého zásypu povede silnice a všechny sítě se skryjí pod zem.

„Konstrukce bude podobná, jako je přesypaný most na cyklostezce v lokalitě U Kočího. Šířka silnice a její únosnost bude taková, aby bylo možné most později využít jako silniční, a to jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu,“ ujistil chebský místostarosta Pagáč s tím, že v první fázi však bude přemostění sloužit pouze chodcům a cyklistům.

Nový most by se měl stát prvním krokem k rychlejšímu propojení přilehlé části města s jihovýchodním obchvatem. Nejprve ale musí vyrůst estakáda, která by převedla automobily přes frekventovanou železniční trať na Plzeň.

„Jakmile bude nová trasa kompletně hotová, bude možné vést část automobilové dopravy na jihovýchodní obchvat jinými trasami. Už máme zpracovaný dopravní průzkum, který ukazuje, že by se ulevilo ulicím Vrázova, Pivovarská, Pražská i Evropská. A samozřejmě i centru města,“ dodal místostarosta Pagáč.