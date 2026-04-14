Stavba stanoviště letecké záchranné služby v K.Varech může začít, povolení je

Karlovarský kraj získal stavební povolení pro vybudování areálu letecké záchranné služby, která bude sídlit v blízkosti Letiště Karlovy Vary. Má to zvýšit dostupnost rychlé zdravotní pomoci v kraji, kam dosud létají vrtulníky záchranářů z Plzně nebo Ústí nad Labem. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) se o budoucím provozovateli základny, která má být hotová na konci roku 2027, ještě jedná. Řekl to dnes ČTK. V úvahu připadá Armáda ČR nebo soukromý provozovatel. O to, aby základnu spravovala armáda, usiluje i sokolovská senátorka a někdejší hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).
Zahájení stavby se předpokládá letos v září. Letecká záchranná služba by pak měla být uvedena do provozu zhruba v polovině roku 2028. Předpokládané náklady projektu jsou 160 milionů korun bez DPH.
Podle Kubise je získání stavebního povolení velký úspěch. "Jsem velmi rád, že nejen obyvatelům ale i návštěvníkům našeho regionu bude v případě potřeby k dispozici letecká záchranná služba, o jejíž zřízení jsme dlouhodobě usilovali,“ uvedl Kubis.
Podle dosavadních informací by měla leteckou záchrannou službu v Karlovarském kraji provozovat soukromá společnost, která vzejde z výběrového řízení. To ale bude až v roce 2029, tedy rok poté, co bude základna už připravená. Podle Kubise tak stále přichází v úvahu to, že by karlovarskou leteckou záchrannou službu mohla převzít armáda. Jednání budou ještě pokračovat, řekl ČTK.
To prosazuje i senátorka za Sokolovsko Mračková Vildumetzová (ANO), která žádá vládu, aby nad Karlovarským krajem létali i nadále piloti Armády ČR. "V současné době k nám létají vojenští záchranáři z Líní (v Plzeňském kraji). Mají větší stroje, které dokáží přepravit dva pacienty, a navíc mohou létat i v noci. To je samozřejmě velký benefit, protože služba je zajištěna denně po celých dvacet čtyři hodin,“ uvedla senátorka. Dodala, že o věci jedná se zástupci armády i premiérem Andrejem Babišem (ANO). Právě noční lety, které může zajišťovat pouze Armáda ČR nebo Policie ČR, jsou podle senátorky silným argumentem. Dalším je skutečnost, že stavbu nové základny financuje Karlovarský kraj, a nedává tedy velký smysl předat nový objekt soukromému dopravci, aby zde začal podnikat.
Základnu bude podle projektu tvořit hlavní budova s hangárem pro dva vrtulníky a garážovým stáním pro tři zásahová vozidla s administrativním zázemím, dále pak obslužné plochy (zpevněné provozní, letecko-provozní a dopravně obslužné) a samostatná budova technického a technologického zázemí. Na heliportu bude možný provoz v režimu využití prostředků NVIS (Night Vision Imaging Systems - zobrazovací systémy nočního vidění).
V současné chvíli pokračují práce na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.