Stavba urgentního příjmu Nemocnice Sokolov je ve druhé polovině

V Nemocnici Sokolov pokračuje stavba nového urgentního příjmu. Společně s příjmem v nemocnici Cheb a Karlovy Vary je jedním ze tří, které Karlovarský kraj s pomocí státních dotací staví. Práce za více než 100 milionů korun bez DPH začaly loni v létě a skončit by měly letos na podzim. Nemocnice Sokolov patří Karlovarskému kraji, ale provozuji ji soukromá skupina Penta Hospitals. Podle ředitelky nemocnice Jitky Bureš Samákové se stavba posunula do fáze, kdy méně omezuje provoz nemocnice, řekl ČTK.
"Urgentní příjem aktuálně probíhá podle harmonogramu. Předpokládám, že někdy v červnu by měla být dokončena část chodby, pak by se stavba přesunula do prostředí opravdu urgentního příjmu. Někdy během prázdnin bych byla ráda, že by se otevřela právě i ta spojka, která nám teď logistiku pacientů omezuje a i pacienti tady trošku bloudí," řekla ČTK ředitelka Nemocnice Sokolov Jitka Bureš Samáková.
Stavební firma podle ředitelky vychází nemocnici vstříc a snaží se respektovat chod zdravotnického zařízení. Největší část hlučných prací byla na začátku stavby, nyní se situace už zklidnila, uvedla ředitelka.
Podle harmonogramu by měla být stavba ukončena v říjnu letošního roku. Následovat bude zkušební provoz, ve které bude ještě možné zjistit a opravit případné nedostatky.
Nový urgentní příjem by měl výrazně usnadnit a zefektivnit prvotní zajištění akutních pacientů. Pacient po příjmu zůstává na jednom místě, kde je diagnostikován a v případě potřeby jsou na konzultace povoláni lékaři z dalších oborů. Teprve následně se rozhodne o tom, jestli pacient zůstane v nemocnici.
Stavbě urgentního příjmu musela ustoupit nemocniční kavárna, která se přesune do zadní části pavilonu